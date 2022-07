Automobilismo – Solferino Rally Pecso: Bondanza brilla alla Trento-Bondone

Mantova Lo scorso fine settimana a Trento si è disputata una delle gare storiche del Campionato Italiano Velocità della Montagna ovvero la Trento-Bondone. Il percorso molto tecnico della lunghezza di 17 km, con un dislivello di 1300 mt, è stato percorso in una sola manche e non due, come solito nelle cronoscalate. Il pilota mantovano Alessandro Bondanza, da qualche anno in pianta stabile nelle cronoscalate, tiene alta la bandiera della Solferino Rally Pecso, che quest’anno ha fatto un notevole salto di qualità passando da un auto di produzione, la Citroen Saxo Racing Start, alla professionale Osella PA 21 gr.CN, vettura sport a ruote coperte. Fin dai primi passi con la nuova auto Alessandro si è trovato a proprio agio e, tempo di capirne il giusto set up per il tracciato, il risultato non si è fatto attendere portando il sodalizio virgiliano a un brillante secondo posto. Da segnalare, la gara di autocross di Conselve (Padova): sfortunato Alessandro Arnaldini, che nell’ultimo giro rompeva il mozzo posteriore destro cedendo il terzo posto al diretto avversario.