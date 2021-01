Sequestrati 175 veicoli senza assicurazione

MANTOVA – Nell’anno appena trascorso le varie forze dell’ordine che effettuano controlli su strada hanno sottoposto a sequestro ai fini della confisca 197 veicoli. Nel 2019 ne erano stati sequestrati 241. Una differenza tutto sommato trascurabile considerando che i mesi di lockdown con conseguente circolazione stradale ridotta al minimo hanno solo ridotto il numero assoluto dei veicoli sequestrati ma non il principale vizio degli automobilisti mantovani (e non), ovvero quello di andarsene in giro al volante di mezzi senza copertura assicurativa. Dei 197 veicoli sottoposti a sequestro, stando a quanto riporta il bilancio della prefettura di Mantova, 175 di questi sono finiti sotto i sigilli e quindi confiscati e venduti all’asta per violazione dell’articolo 193, secondo comma del codice della strada. Nella maggior parte dei casi i veicoli non in regola sono stati fermati mentre circolavano sulle strade provinciali, finendo così nella rete dei controlli delle varie polizie locali, carabinieri e polizia stradale. Molto bassa invece la percentuale dei veicoli senza assicurazione fermati in A22. Piuttosto variegato il profilo del trasgressore-tipo: prevalentemente maschio e prevalentemente straniero, spesso nordafricano, anche se in casi abbastanza numerosi di origine sudamericana. Ci sono poi anche alcuni casi di proprietari di più auto finite sotto sequestro in vari periodi e tutte poi finite in rottamazione. Quanto al tipo di veicoli più frequentemente sequestrati, nella maggior parte si tratta di utilitarie (Golf, Punto, Fiat 600 e 500 le più “gettonate” o perlomeno quelle con i proprietari più distratti), anche se non manca qualche pezzo pregiato come ad esempio una Jaguar che nel giro di una decina di giorni dal sequestro era già stata messa all’asta e acquistata, molto probabilmente dallo stesso proprietario che aveva “dimenticato” di rinnovare l’assicurazione. La vera differenza tra il 20230 e il 2019 l’ha fatta comunque il lockdown per il coronavirus. Sono infatti quasi del tutto spariti i casi di sequestro di veicolo per guida in stati di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. “Resiste” invece la guida senza patente o con patente sospesa, infrazione che in alcuni casi è abbinata alla mancanza di assicurazione del veicolo. Gente distrattissima.