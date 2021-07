Volley Serie B – Viadana si rinforza con con l’opposto Ferrari

VIADANA L’E’più Viadana ha dato inizio alla sua campagna di rafforzamento in vista del prossimo campionato di B. Riccardo Ferrari Ginevra è il primo acquisto del club di coach Alberto Panciroli. Ruolo opposto, classe 1995, vanta una discreta esperienza pallavolistica: ha militato nell’Alga Parma, a Langhirano, Campegine, Opem Audax Parma e Canottieri Ongina Monticelli d’Ongina. Nell’ultima stagione ha giocato a Parma con il Wimore in serie B1, insieme all’ex Gabbiano Top Team Magnani, a Davide Quartarone nuovo palleggiatore del Top Team e ad Andrea Miselli, che dovrebbe approdare a breve nel team di Simone Serafini.

Per completare il roster 2021/22 il Viadana deve ingaggiare un secondo palleggiatore. La trattativa avviata dal ds Cigolini potrebbe concludersi presto. Il martello Daniele Montani non ha ancora deciso se restare con i rivieraschi, mentre Daniel Codeluppi sembra abbia ricevuto un’offerta da un team di serie C.