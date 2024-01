In 47 nel nuovo consiglio pastorale diocesano presieduto dal vescovo

MANTOVA Dal primo gennaio è in carica il nuovo Consiglio pastorale diocesano, presieduto dal vescovo. Quarantasette le persone che ne fanno parte, a rappresentanza di tutto il popolo di Dio della Chiesa mantovana: «Profili radicati nel territorio, diversi con un’età inferiore ai 35 anni – spiega don Giampaolo Ferri, direttore del Servizio per le comunicazioni sociali – persone molto coinvolte dentro le dinamiche delle comunità e, da subito, anche nei lavori di gruppo. Il Consiglio pastorale diocesano, di cui fanno parte presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e laici è l’organismo di comunione ecclesiale e di partecipazione di tutto il popolo di Dio all’unica missione salvifica della Chiesa. La durata del mandato è triennale. Lo Statuto diocesano lo definisce anche quale “organismo di coordinamento e di sintesi, laboratorio di missionarietà al servizio di tutta la Diocesi che lavora in stretto contatto con il Centro pastorale diocesano nel generare la visione e i processi del cammino di rinnovamento e di testimonianza della Chiesa particolare”. «I componenti prenderanno parte sia ad incontri plenari, ma anche ad incontri suddivisi per zona», conclude don Ferri. Ecco la composizione: componenti di diritto: monsignor Marco Busca; don Alberto Formigoni – vicario generale; don Matteo Pinotti – vicario pastorale; don Giampaolo Ferri – direttore del servizio per le comunicazioni sociali; Pina Roberti – segretaria Cdal; Nicola Grassi – economo diocesano. Centro pastorale diocesano: don Andrea Bonesi; Luca Cecchin; Matteo Amati; Flavia e Claudio Amerini. Componente designato per la vita consacrata: suor Flora Pachera. Componente designato dai diaconi permanenti: Selvino Guberti. Rappresentanti delle unità pastorali: Donatella Melani; Aldo Longo; Maurizio Tedoli; Maurizio Giovanelli; Simona Dalmaschio; Giovanna Campi; Francesco Boccaletti; Alessia Mutti; Daniela Azzini; Maria Pedrazzani; Giovanni Calza; Andrea Belleri; suor Piera Anna Dotti; don Daniele Stanghellini; Vittorio Sartori; Davide Lini; Antonella Madella; Davide Piona; Anna Zorzella; Samuele Rolli; Patrizia Valli; Annamaria Bertazzoni; Sabrina Tellini; Emanuele Varoli; Lorenzo Galavotti; Giorgia Martini; Maria Grazia Boschetti. Membri scelti dal vescovo: Pietro Levoni; Sauro Avanzi; padre Andrei Mesesan; Giovanni Paganini; Nicola Lazzarini. Segretari: Davide Boldrini e don Nicola Ballarini.

Antonia B. Baroni