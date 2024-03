Calcio Serie C – Pro Vercelli con le gomme a terra. Il Mantova deve approfittarne

MANTOVA Da due squadre in salute a una con le gomme a terra. Negli ultimi due turni il Mantova ha affrontato Pro Patria e Novara, versanti entrambe in un invidiabile stato di forma. Domani le forze si ribaltano, perchè di fronte ai biancorossi ci sarà una delle squadre che ha iniziato peggio il 2024: la Pro Vercelli.

Il nono posto in classifica fa pensare a una compagine di livello medio. In realtà, fino alla prima giornata di ritorno la Pro Vercelli stazionava regolarmente nelle prime posizioni, dietro soltanto alle magnifiche tre: Mantova, Padova e Triestina. Quell’8 gennaio i piemontesi vinsero 3-0 a Lumezzane issandosi al quarto posto. Ma fu l’ultimo successo. Nelle successive 8 partite, infatti, arrivarono nell’ordine: due sconfitte, tre pareggi e altre tre sconfitte. Da qui la discesa in classifica fino alla nona piazza.

Nel girone di ritorno, solo Pro Sesto (3 punti) e Alessandria (4) hanno fatto peggio della Pro Vercelli, che di punti ne ha raccolti 6. Per la cronaca, anche in testa alla classifica del girone di ritorno (da gennaio ad oggi, per un totale di 9 turni) c’è il Mantova con 20 punti raccolti. Al secondo posto il Padova con 18, poi cominciano le sorprese: terzo è il Legnago con 17; quarte Lumezzane, Pro Patria e Atalanta con 16. Tra le squadre di bassa classifica, bene Novara (15) e Fiorenzuola (13). Un disastro la Triestina, che ha raccolto la miseria di 7 punti uscendo dalla corsa alla B e perdendo pure il terzo posto.

Tornando alla Pro Vercelli, è difficile comprendere le ragioni del tracollo. Va detto che il tecnico Andrea Dossena anche lo scorso anno, quando era alla guida del Renate, dopo una partenza lanciatissima, attraversò un periodo complicato da gennaio a marzo (solo 2 vittorie in 11 partite). Potrebbe essere un calo messo in preventivo, magari figlio di una preparazione impostata per dare il meglio nella prima parte di stagione. Oppure un calo inconsapevole, frutto di una sorta di “rilassamento” dopo gli ottimi risultati del girone d’andata. In ogni caso, domani allo stadio Silvio Piola, il Mantova è chiamato ad approfittare di questa opportunità. Per inaugurare al meglio un trittico ravvicinato di partite che potrebbe regalargli una fetta consistente di Serie B.