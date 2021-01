Rapina in canonica, video al setaccio

MANTOVA – Ci sarebbero anche le immagini delle telecamere in zona al vaglio degli investigatori della Squadra Mobile della questura di Mantova impegnati nelle indagini sulla rapina ai danni dell’anziano parroco di Pietole di domenica scorsa. Le immagini e il sospetto che i due rapinatori possano essere gente se non della zona almeno pratici della canonica e delle abitudini di monsignor Luigi Bolzani, parroco emerito 90enne. Probabilmente pensavano che a quell’ora, le 21.30 circa, l’anziano sacerdote fosse già a letto. In ogni caso si erano portati dietro una pistola se mai si fossero trovati di fronte al parroco, ciò che si è poi verificato quando i malviventi, una volta entrati si sono imbattuti proprio nella loro vittima, che hanno costretto a consegnare loro circa 250 euro in contanti presi dalle cassette delle offerte. L’anziano sacerdote, sentito dalla polizia quando era ancora sotto shock, non ha saputo fornire che pochi scarni particolari riguardo ai due banditi, la cui identificazione è resa difficile dal fatto che indossavano delle mascherine chirurgiche obbligatorie per l’emergenza Covid.