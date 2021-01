“”Patatari”, prorogata la concessione e gli spazi sino a dicembre 2022

MANTOVA – È stata prorogata sino al 31 dicembre 2022 la concessione di istituzione temporanea e sperimentale di posteggi isolati per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande. La regolamentazione che il Comune aveva varato nell’ottobre di 4 ani fa ai cosiddetti “patatari”, è stata in questi giorni ribadita con una proroga della scadenza concessa allora.

Sono così stati rinnovati i permessi dei posteggi con orario notturno (fascia oraria 20-5 per un totale di 9 ore) alle attività attualmente dislocate in piazzale Filangieri, via Poggio Reale, viale Mincio (all’altezza del varco di piazza Virgiliana), via Gelso, piazzale Porta Cerese, viale Mincio (quasi alla rotatoria con il ponte dei Mulini), piazzale Beccaria (parcheggio del Brico Center), piazzale Bottoli, strada Circonvallazione sud e piazzale Beccaria (lato via Gioia). Nella fascia diurna (ore 7-20) si confermano le attività

di Porta Cerese, strada Circonvallazione sud (rondò “Open Spice”), piazzale Filangieri e viale Mincio (al varco di piazza Virgiliana).