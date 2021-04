Sequestri di cocaina e hashish da parte della Polizia

MANTOVA Agenti della Polizia di Stato, coordinati dall’Ufficio Immigrazione della Questura, hanno effettuato una complessa operazione di polizia disposta dal Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori finalizzata, in particolare, alla verifica ed al controllo dei titoli di soggiorno e delle singole posizioni giuridiche nei confronti di cittadini extracomunitari dimoranti nel nostro territorio e sottoposti a procedimenti penali per varie tipologie di reato, ovvero coinvolti a vario titolo in attività illegali.

L’operazione, che ha interessato il Capoluogo e vari Comuni della Provincia di Mantova, è coincisa anche con specifiche attività investigative sviluppate dalla Squadra Mobile della Questura, le quali hanno interessato in particolar modo gli ambienti del traffico di stupefacenti. In questo contesto, occultate in un nascondiglio nei pressi di un fossato lungo una strada sterrata di campagna, è stato rinvenuto e sequestrato un involucro contenente:

1 confezione di hashish di circa 20 grammi ;

1 vasetto con al suo interno 15 grammi di cocaina ;

altri 29 vasetti più piccoli, chiusi con un tappo di sughero, anch’essi contenenti 50 grammi di cocaina ;

2 bilancini digitali di precisione ;

numerosi sacchetti di cellophane utilizzati per il confezionamento ed il successivo spaccio delle sostanze stupefacenti.

Al termine delle attività di Polizia, rientranti nella più complessa strategia di prevenzione dei reati in genere, il Questore Sartori ha adottato i seguenti provvedimenti: