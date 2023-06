Studenti provetto con le lingue straniere

MANTOVA Inglese, e non solo, agli Istituti Redentore! Già da anni l’istituto è sede degli esami di certificazione Cambridge e questo ci ha spinti ad osare sempre di più. I risultati ottenuti e l’impegno dei docenti di cattedra e delle lettrici madrelingua, presenti in classe dalla scuola dell’infanzia ai licei, ci hanno dato ragione. Infatti, alla primaria molti bambini hanno sostenuto gli esami Starters e Movers e, per la prima volta, A2 Flyers; in terza media un gruppo di ragazzi ha conseguito la certificazione Pet (B1) e, last but not least, un nutrito gruppo di liceali ha ottenuto con ottime valutazioni la certificazione First (B2). Cinque ragazzi delle classi quinte e quarta quadriennale hanno conseguito la certificazione di livello C1 con punteggi elevati. Da quest’anno, il Redentore è centro esami Ösd per la certificazione della lingua tedesca dal livello Kompetenz In Deutsch A1 al livello ZB2: 13 ragazzi di seconda e terza media hanno conseguito la certificazione Kid A1 e A2 e 7 liceali hanno ottenuto la certificazione ZB1. Essendo l’istituto anche sede esami di certificazione Dele per la lingua spagnola, un gruppo di liceali ha sostenuto gli esami per i livelli B1 e B2 e a giorni si conoscerà l’esito. Per quanto riguarda la lingua francese, gli studenti del liceo linguistico vengono opportunamente preparati per sostenere gli esami di certificazione Delf presso Alliance Française.