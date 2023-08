Calcio, Coppa Lombardia 1ª Categoria – Pini illude la Rapid United, poi il Porto scalda i motori e cala un poker da sballo

Marmirolo Il Porto vince e convince nella prima uscita ufficiale, strapazzando 4-1 la Rapid United. Primo brivido al 1’ con la combinazione Campagnari-Guidi. Al 7’ però è Pini a portare in vantaggio i suoi con alla complicità della difesa del Porto: la coppia Chiozzi-Todeschi si fa sorprendere su una ribattuta lasciando l’attaccante dei blues libero di colpire. Il Porto però non si lascia abbattere e inizia il forcing: il pareggio arriva al 26’, grazie a Vincenzi che sfrutta una palla al bacio di Guidi e, a tu per tu con Tondi, mette nell’angolino basso, sul quale il portiere non può nulla. Nella ripresa è sempre il Porto che fa la partita, con gli avversari che accusano il colpo. Al 51’ Campagnari si trasforma in Van Basten e, con una rovesciata in area, infila l’incolpevole Tondi. Un’acrobazia talmente bella da strappare applausi anche dai sostenitori ospiti. Rapid che crolla definitivamente: non solo non riuscirà più ad avvicinarsi alla porta di Giavara in modo pericoloso, ma subirà in seguito due reti davvero evitabili per altrettante clamorose papere di Tondi. La prima al 63’, quando il portiere entra in porta con la palla nel tentativo di bloccare un cross di Bodano, la seconda all’80’ respingendo corto un traversone non irresistibile sui piedi di Guidi, il quale, rapace, infila il tap in del 4-1. «Dedichiamo la vittoria a Marco Venturini, il nostro ex presidente, scomparso esattamente un anno fa» commenta a fine gara il dg Fusaro.