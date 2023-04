Kirill Petrenko per l’ultimo concerto di stagione dell’Orchestra Rai

BRESCIA Segna l’attesissimo ritorno di Kirill Petrenko, il direttore russo naturalizzato austriaco e attuale Direttore principale dei Berliner Philharmoniker, il concerto di chiusura della stagione dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, in programma mercoledì 24 maggio alle 20 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino. La serata è replicata giovedì 25 maggio alle 20.30 con trasmissione in diretta su Rai Radio3 e venerdì 26 maggio alle 20 al Teatro Grande di Brescia.

Petrenko ha un rapporto più che ventennale con l’Orchestra Rai. La diresse per la prima volta nel 2001, debuttando in Italia, con un memorabile Der Rosenkavalier (Il cavaliere della rosa) di Richard Strauss, per tornare altre cinque volte nel corso delle stagioni successive, toccando i repertori più svariati. Il concerto del maggio 2023 è il suo settimo con la compagine Rai: l’orchestra italiana che ha diretto maggiormente.

Dopo il suo debutto del 2001 è tornato a Torino, nel 2002 con la Settima Sinfonia di Šostakovič; nel 2003 con il Concerto per violoncello in si minore di Dvořák interpretato da Mischa Maisky e il balletto L’Oiseau de feu (L’uccello di fuoco) di Stravinskij; nel 2013 – anno del bicentenario della nascita di Wagner in cui fu chiamato a dirigere il Ring des Nibelungen (L’anello del Nibelungo) a Bayreuth – con una scelta di brani dalla Götterdämmerung (Il crepuscolo degli dei); nel 2016 con la Sinfonia “Haffner” di Mozart e la Sinfonia “Patetica” di Čajkovskij; e nel 2019 con due capisaldi del titanismo musicale: la Terza Sinfonia di Beethoven detta “Eroica” e il poema sinfonico Ein Heldenleben (Vita d’eroe) di Strauss.

Per la sua settima volta sul podio dell’OSN Rai Petrenko propone i Drei Orchesterstücke op. 6 di Alban Berg e la Lemminkäinen Suite di Jean Sibelius.

Scritti tra il 1914 e il 1915 i Drei Orchesterstücke, ovvero i Tre pezzi per orchestra – Präludium, Reigen e Marsch –, sono il primo brano per grande orchestra del compositore austriaco e segnano il suo distacco dal maestro Arnold Schönberg. Il loro ampio respiro sinfonico è certamente proiettato verso il futuro, ma guarda da vicino la tradizione tardo-romantica mahleriana.

Si basa invece sul folclore e sull’epica finlandese la Lemminkäinen Suite op. 22, uno dei lavori più importanti di Sibelius. Composta tra il 1893 e 1895 e revisionata più volte sino al 1954, si ispira a un personaggio del Kalevala, il poema popolare legato alla mitologia finlandese, scritto da Elias Lönnrot nella metà dell’Ottocento. Le quattro sezioni della Suite sono: Lemminkäinen e le fanciulle dell’isola, Lemminkäinen a Tuonela, Il cigno di Tuonela e Il ritorno di Lemminkäinen.

