Primo corso nazionali “Ladri di facce workshop”

MANTOVA Grazie alle sinergie tra la casa editrice Oligo Editore – Il Rio Edizioni e l’autrice M° Dr. Elena Pagani, si terrà a Mantova, in via Principe Amedeo 38, il primo corso nazionale “Ladri di Facce Workshop”. L’unicità di questo corso, che sta già preparandosi per la seconda edizione grazie ad un nutrito numero di richieste di partecipazione, è quello di fornire gli strumenti necessari ai partecipanti per sviluppare abilità di ricerca artistica da affiancare alle indagini forensi. Il progetto è nato in seguito alla pubblicazione del saggio “Ladri di Facce” (Oligo Edizioni) che la Dr. Pagani ha scritto a quattro mani con il Prof. Alessandro Meluzzi. Elena Pagani, infatti, unisce la qualifica di Maestro d’Arte a quella di assistente capo coordinatore della Polizia di Stato in forza alla Scientifica di Mantova.

Il workshop, previsto in calendario per sabato 16 e domenica 17 gennaio 2021, sarà strutturato in tre moduli della durata complessiva di nove ore suddivise in due giorni di lavori dove la docente tratterà analisi tecniche delle informazioni tratte dal rapporto testimone/vittima di reato, con l’obiettivo di trasformazione delle stesse in un’immagine necessaria a indagini criminalistiche. Il corso gode dei patrocini del Sindacato Autonomo di Polizia (SAP), dell’Accademia di Brera e di Keycrime; la casa editrice Oligo Editore – Il Rio Edizioni, in qualità di organizzatore dell’evento, si è prodigata al fine di garantire l’assoluto rispetto delle norme anti-Covid. Paolo Biondo