Svelato il logo della 51ª Minciomarcia: camminare tra storia, arte e tradizione

Camminare tra storia, arte e tradizione. Sarà questo il filo conduttore della 51^ Minciomarcia, in programma sabato 6 giugno. In attesa della presentazione ufficiale dell’evento, prevista per la prossima settimana, ieri mattina nell’Atrio degli Arcieri di Palazzo Ducale sono stati svelati il logo e l’immagine simbolo dell’edizione 2026.

“Le caratteristiche della Minciomarcia restano da sempre la spontaneità e la semplicità – ha spiegato Gianpaolo Ferrarini, presidente di Quisport Mantova – ma quest’anno la manifestazione potrà contare su un valore aggiunto importante rappresentato dalla collaborazione con Palazzo Ducale. Sarà un cammino tra la storia e la cultura dei Gonzaga, un biglietto da visita straordinario”. Il manifesto ufficiale, riprodotto anche sulla t-shirt, raffigura un particolare della Sala del Sole, situato all’interno del Castello di San Giorgio. “Quest’anno c’è un legame ancora più forte tra Palazzo Ducale e la Minciomarcia – ha sottolineato Stefano L’Occaso direttore di Palazzo Ducale – è un segno di partecipazione alla vita della città, la Minciomarcia è una manifestazione civica e culturale che coinvolge tutti”. “L’anima popolare della Minciomarcia è ciò che la rende unica – ha dichiarato il sindaco Andrea Murari – è un’occasione che unisce famiglie, amici e generazioni diverse, è un simbolo identitario della nostra città ed è nostro dovere preservarla. Sarà la mia prima Minciomarcia da sindaco e la vivrò con grande piacere. Correre e camminare tra le persone è una delle cose che amo di più e sarà anche un momento simbolico per l’inizio di questa nuova avventura amministrativa”. A sostenere la manifestazione sarà ancora una volta il Gruppo Mantova Salus, main sponsor dell’evento che ad oggi ha già superato i 1.200 iscritti. “Essere al fianco della Minciomarcia significa per noi promuovere concretamente salute e benessere – ha spiegato Anna Nicchio, direttore finanziario del Gruppo – questa manifestazione ècapace di valorizzare principi nei quali crediamo profondamente, come la famiglia, l’inclusione e l’importanza di uno stile di vita sano”. Iscrizioni presso la sede Quisport di via Alpi 6 – 0376/362435, oppure direttamente in piazza fino a esaurimento dei pettorali disponibili.