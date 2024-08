Torna dalle ferie e trova la casa svaligiata

MANTOVA L’amara sorpresa al rientro dalle vacanze. È quanto ha trovato una 35enne di Mantova l’altro ieri sera quando è tornata a casa dalle ferie. Nessun segno di effrazione sulla serratura della porta e nemmeno stanze messe completamente a soqquadro; però la sostanza dei fatti è che i ladri sono passati e hanno portato via roba di valore. La chiamata al centralino della questura è arrivata da un appartamento di viale Gobio, dove poco dopo sono intervenuti gli agenti di una Volante e a seguire i loro colleghi della scientifica. I ladri hanno agito completamente indisturbati durante la prolungata assenza dei padroni di casa, via per le ferie. A quanto pare sarebbero riusciti ad entrare senza forzare la serratura della porta d’ingresso, usando molto probabilmente una chiave tipo passepartout. Una volta all’interno hanno frugato nella varie stanza finché non hanno trovato dei gioielli e dei monili in oro, quindi hanno arrotondato il bottino portando via degli oggetti hi-tech quali computer, tablet, Tv e hi-fi. Bottino da quantificare ma comunque ingente. Sono già diverse le denunce di furti in abitazione scoperti dai proprietari al rientro dalle ferie dopo Ferragosto. Un periodo in cui i cosiddetti topi d’appartamento hanno vita più che facile proprio per l’assenza prolungata dei proprietari delle abitazioni che finiscono nel loro mirino grazie alla quale i furti che vengono messi a segno vengono scoperti con diversi giorni di ritardo.