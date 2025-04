Avis Provinciale Mantova riconferma Giacomo Savi nel ruolo di presidente

MANTOVA Si è svolta nella serata di lunedì 7 aprile, all’AVISpark di Borgo Virgilio, la prima riunione del Consiglio Direttivo di AVIS Provinciale Mantova in carica per il quadriennio 2025-2028.

Primo atto del nuovo Consiglio è stata la nomina del Comitato Esecutivo.

Nel ruolo di presidente è stato riconfermato Giacomo Savi (AVIS Castel d’Ario), primo degli eletti per numero di voti nell’assemblea annuale dello scorso 22 marzo. “Sono onorato e grato alle AVIS che mi hanno accordato stima e fiducia per altri 4 anni – commenta il Presidente Savi -. Cercherò di rimanere al servizio delle 86 AVIS comunali mantovane con la massima dedizione, ma ribadisco anche forte la volontà di delegare e responsabilizzare i nuovi componenti di consiglio ed esecutivo, i cui allargamenti sono anche funzionali a far crescere le competenze della nuova classe dirigente di AVIS Provinciale”.

La riunione di lunedì ha anche riconfermato Anselmo Beccari (AVIS Buscoldo) nel ruolo di segretario e Beatrice Petrassi (AVIS Castel d’Ario) nel ruolo di tesoriere. Assegnate a Carlotta Riva (AVIS Bancole) la carica di vice presidente e a Maura Scapi (AVIS Mantova) quella di presidente vicario.

A comporre il Comitato esecutivo anche Costantino Faroni (AVIS Campitello) e Donato Chiodini (AVIS San Benedetto Po), mentre Chiara Bottoli e Alessio Diana sono gli invitati permanenti 2025-2028.

Ben tre dei componenti il Comitato – Chiara Bottoli, Alessio Diana e Carlotta Riva – hanno meno di 30 anni e questo è segnale positivo per il futuro dell’Associazione, che investe con convinzione sul coinvolgimento dei giovani.

Nel consiglio di lunedì sono state tracciate le linee che caratterizzeranno il mandato associativo individuando 8 aree di lavoro: raccolta associativa, comunicazione, formazione, giovani, scuola, bilancio sociale, sport ed eventi, relazione con i presidenti. Ogni consigliere è stato inviato a riflettere su quale area di lavoro intende rivolgere principalmente il proprio impegno nei prossimi anni, così da rendere la squadra il più possibile operativa e al servizio di tutto il territorio.