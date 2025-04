Primariato Cardiologia Borgo Mantovano a Daniele Nicolis

È Daniele Nicolis il direttore della struttura di Cardiologia dell’ospedale di Borgo Mantovano. Il cardiologo, di origini veronesi e residente a Mantova, ha ricoperto il ruolo di facente funzione dall’ottobre 2024. Ora il primariato effettivo.

Dal 2012 al 2018 ha svolto la sua attività in Cardiologia a Borgo Mantovano per poi passare – fino all’ottobre 2024 – alla Cardiologia del Carlo Poma, occupandosi di aritmologia invasiva. Dal novembre 2023 ha un incarico di alta specializzazione in elettrofisiologia interventistica.

Ha conseguito la laurea in medicina e chirurgia nel 2007 all’Università di Verona, dove ha ottenuto anche la specializzazione in Cardiologia. Nel 2015 e nel 2016 si è specializzato seguendo corsi residenziali del Centro Cardiologico Monzino, e con una proctorship in sede aziendale, sulle metodiche di ablazione della fibribrillazione atriale. Nel 2012 ha operato, grazie a una borsa di studio e ricerca, nell’unità operativa di Cardiologia a Verona, perfezionando le tecniche di impianto dei dispositivi per la resincronizzazione cardiaca. Dal settembre 2012 ha eseguito come primo operatore più di 4.000 procedure certificate di elettrofisiologia per Asst Mantova, nei due presidi di Mantova e Borgo Mantovano.

“In qualità di nuovo direttore della Cardiologia di Borgo Mantovano – spiega il medico – mi pongo l’obiettivo di implementare l’attività cardiologica allo scopo di fornire un percorso clinico cardiologico completo ai pazienti del Basso Mantovano, con particolare attenzione alle problematiche aritmologiche e dello scompenso cardiaco”.