Gli trovano droga in casa, denunciato 55enne

MANTOVA Lo scorso 2 aprile una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, durante un controllo, effettuava una perquisizione a carico di un 55nne nativo di Trento e residente a Mantova. Lo stesso veniva trovato in possesso di una piccola quantità di hascisc, opportunamente sequestrata. In sede di compilazione dei verbali il soggetto dichiarava agli allibiti Carabinieri che la droga l’aveva acquistata da un Carabiniere, senza fornire però il nominativo.

Convocato nei giorni successivi dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Mantova, lo stesso ritrattava le dichiarazioni rese in precedenza, asserendo di aver fatto delle dichiarazioni false a causa dello stato di alterazione in cui versava.

I Carabinieri, quelli veri, hanno così denunciato in stato di libertà il 55nne poiché responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di calunnia.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.