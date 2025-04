Mantova, una ‘Fiera di Beneficenza’ con artigianato culturale e cibo ucraino

MANTOVA La chiesa di Sant’Apollonia in via Gaetano Benzoni 16, ospiterà domenica 13 aprile dalle ore 11 alle ore 14 una “Fiera di Beneficenza” con artigianato culturale e cibo ucraino. Nel corso dell’iniziativa benefica si potranno degustare ad offerta libera i piatti ucraini e trovare le caratteristiche uova decorate, le colombe pasquali e diversi oggetti artigianali tradizionali ucraini. L’evento è organizzato dall’associazione Diaspora Ucraina Mantova e ha un importante scopo benefico: il ricavato sarà infatti destinato al sostegno dei soldati ucraini impegnati a contrastare l’invasione russa e delle loro famiglie. Diaspora Ucraina Mantova è un’associazione di cittadini ucraini che vivono all’estero e sono impegnati nell’organizzazione e nella gestione di attività culturali, artistiche e didattiche. L’associazione si occupa di carità, sostegno a distanza, accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti. Diaspora Ucraina Mantova lavora per creare una connessione con l’Ucraina e sviluppare ulteriormente la sua cultura. Per info e partecipazione all’evento benefico pasquale è possibile contattare uno dei seguenti numeri telefonici: 329-3949455 e 338-7787922 oppure inviare una mail a: ucrainadiaspora.mantova@gmail.com.

Paolo Zordan