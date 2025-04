TONIC Walking®, è boom a Mantova e Reggio Emilia, lunedì 7 aprile il 2° raduno al Parco Te con oltre 150 allievi

Sta spopolando la camminata bruciagrassi che “ti tonifica ovunque”. Dopo il debutto nel gennaio 2024, il movimento organizza un incontro memorabile e dedicato solo agli iscritti presso i corsi attivi di Belfiore, Cerese, Levata, S.Giorgio Bigarello, Porto, Pegognaga, Novellara e Reggiolo

MANTOVA – E’ scoppiata la TONIC Walking®-mania, un movimento nato in Italia, nello specifico in Friuli, per tutte quelle persone che desiderano un allenamento dinamico e Total Body da svolgersi in compagnia, tutto l’anno, senza competizione costantemente guidato dall’Istruttore, riconosciuta dal CONI e affiliata allo CSEN dove sono molteplici i benefici sia a livello fisico che emotivo. Nel giro di tre anni il TONIC Walking®, portato a Mantova da Enrica Garabelli, ha spopolato in tutta la provincia virgiliana, espandendosi anche a Reggio Emilia, portando benessere e tanti sorrisi conditi da divertimento e unione a più di 150 iscritti!

Il “SIAMO PARTE DEL MOVIMENTO” è il motto che li contraddistingue, creando relazioni e unione ad ogni corso.

Un anno fa il primo raduno al Parco Te

Il 29 gennaio 2024 è stato fatto il primissimo raduno presso il Parco Te di Mantova con la presenza del Co-Fondatore Francesco Potasso e capitanato dal Coordinatore Nazionale Franco Medé dove, a quel tempo, circa 50 dei 90 iscritti su tutti i corsi attivi, si sono riuniti per un allenamento pieno di energia e tantissimo divertimento!

Nonostante la temperatura parecchio bassa (era il primo giorno della Merla), 50 allievi si sono allenati tutti assieme, vedendo con i loro occhi quanto è importante avere senso di appartenenza e conoscere altre persone che condividono il benessere di questo sport, che prosegue tutto il tempo dell’anno fermandosi per una piccola pausa estiva ad agosto.

Tutti prontissimi per il secondo appuntamento

Ed ora ora sono prontissimi per il 2° raduno di TONIC Walking®! Lunedì 7 Aprile, sempre presso il Parco Te di Mantova, più di 150 allievi si troveranno con tutte le Istruttrici di Mantova e Reggio Emilia, capitanati da Francesco Potasso e Franco Medé per un raduno degno di nota vista la costante crescita di questo movimento. Un incontro memorabile e dedicato solo ed esclusivamente agli iscritti presso i corsi attivi di Belfiore, Cerese, Levata di Curtatone, San Giorgio Bigarello, Porto Mantovano, Pegognaga, Novellara e Reggiolo.

TONIC WALKING® A MANTOVA GRAZIE A ENRICA GARABELLI: “MI HA SALVATO LA VITA”

Il 30 maggio 2022 Enrica fece il suo primo mini-corso di presentazione di TONIC Walking al parco di Belfiore. Da allora il movimento si è allargato a macchia d’olio. Ecco le testimonianze

A Mantova tutto iniziò esattamente il 30 maggio del 2022, presso il nostro parco più bello di Belfiore, quando Enrica Garabelli fece il suo primissimo Mini-corso di presentazione di TONIC Walking® sotto la guida del Coordinatore Nazionale Franco Medé, dove ad oggi è ancora presente con il suo gruppo di allievi.

Dopo pochi mesi Enrica Garabelli diventò Advisor TONIC Walking®, ovvero responsabile di zona e nello specifico di tutta Mantova e provincia. Con la sua determinazione e grande passione per questo sport, cita testualmente «Mi ha salvato la vita». Enrica incrementò sempre di più gli istruttori espandendosi a Reggio Emilia e diventando responsabile anche di Parma, Cremona e Modena.

Enrica Garabelli in questa intervista ci racconta di sé e di questo straordinario viaggio che le ha cambiato la vita mentre si stava certificando come Endurance Coach, presso la scuola di Coaching e programmazione neuro linguistica di Luana Svaizer. «Faccio parte di quelle persone che si sono trovate davanti un’opportunità che gli ha salvato la vita e mi ha dato un lavoro che mi porta molta felicità! Dopo anni a prendere treni e aerei come caramelle, insegnando ai parrucchieri a livello nazionale ed internazionale, mi sono fermata, pensando al fatto di essermi persa la vita… la mia e quella dei miei figli. Ho lavorato nella comunicazione per molti anni per poi certificarmi in pieno lockdown come Coach, e la grande voglia di uscire di casa mi ha spinto a diventare istruttrice. Non ho mai avuto tempo per me stessa e per il mio corpo, spinta da questa motivazione, fu tutto un divenire!». «L’Istruttore – continua Enrica Garabelli – è formato a tal punto da guidare, creare, costruire e soprattutto mantenere nel tempo il proprio gruppo, unendo persone attraverso la motivazione, l’aria aperta, i suoni della natura e il “Power” di questo sport che tonifica corpo e anima. Ad oggi siamo in piena crescita e ho riaperto da poco le candidature per istruire e scegliere nuovi istruttori che si collocheranno in tutta la provincia di Mantova, Parma, Reggio, Modena e Cremona. Con il sostegno e collaborando con l’associazione TONIC Walking®, il successo è certo e noi ne siamo la prova! Scegliere, insegnare e allenare un futuro istruttore mi crea una forte emozione che si espande ad ogni Corso Istruttori, presso il nostro centro logistico di Padova, dove vedere nascere un nuovo istruttore, mi crea sempre emozione. Amo questo sport e soprattutto guardo con molta gratitudine tutto ciò che ho costruito».

Beatrice Morini

Dopo il primo corso di Mantova, fu la volta di Porto Mantovano con l’arrivo di Beatrice Morini la quale, con le innumerevoli richieste, aprì addirittura due turni. Beatrice si definisce uno spirito guida, divertente, premurosa ed esigente! «Hai mai desiderato un qualcosa di tuo? Ebbene sì, faccio parte di quelle persone – spiega Beatrice – che, nella vita, non si accontentano mai e questo è stato è il forte desiderio che risuonava dentro di me e che mi ha portata a far entrare il TONIC Walking® nella mia vita. Ho sempre desiderato essere una guida, portare motivazione, supporto, aiutare gli altri al raggiungimento dei propri obiettivi, dare i miei strumenti e le mie competenze per apportare benessere fisico e mentale agli altri. Un qualcosa dove poter esprimere me stessa a 360 gradi senza sentirmi giudicata. Un qualcosa dove portare la mia passione e amore per lo sport e la cura verso sé stessi. Creare un posto sicuro fatto di amicizia, aggregazione, relazione, sentirsi a proprio agio e il tutto senza competizione e senza sentirsi giudicati. Questa è la grande motivazione che mi ha spinta a diventare istruttrice di TONIC Walking® due anni fa, portandomi ad oggi ad avere due corsi attivi “Full”. Due anni pieni di soddisfazioni, gioie, emozioni, tanta crescita professionale ma soprattutto personale. Una scelta che rifarei altre milioni di volte e che assolutamente posso dire che può stravolgere la vita come è successo a me».

Francesca Campagnari

Con la costante richiesta da parte di tutto il Mantovano arrivò anche Francesca Campagnari, che aprì il primissimo corso a San Giorgio Bigarello, con ben tre lezioni settimanali dove il raggiungimento dei propri obiettivi si velocizza parecchio con costanza e dedizione! Francesca ha uno studio estetico a Porto Mantovano, è un’imprenditrice che non si è posta limiti di crescita, con il forte desiderio di aiutare le persone ad aumentare il proprio benessere. «Amo essere uno spirito libero, creare unione e gruppo, divertimento e allo stesso tempo lavorare al top! Il TONIC Walking® – commenta Francesca – mi ha attirato fin da subito, cercavo qualcosa che mi aiutasse a prendermi del tempo per me, camminando, respirando aria vera e vivendo il mondo oltre delle mura. TONIC Walking® è stata la risposta, e per questo sono partita in quarta per raggiungere l’obiettivo di diventare istruttrice. Il poter aiutare altre persone a spingersi oltre i propri limiti, a stare bene e a prendersi cura di sé, è per me una soddisfazione grande ed impagabile. Ad ogni fine lezione torno sempre a casa felice e fiera di ciò che insieme al mio gruppo di San Giorgio stiamo costruendo, lezione dopo lezione. Grazie TONIC Walking per aver migliorato la mia vita».

Simona Antoniazzi

Arrivò anche Simona Antoniazzi, che ha conosciuto il TONIC Walking® nel corso di Enrica Garabelli, da allieva a istruttrice in un lampo! Se ne innamorò a tal punto che nel giro di pochissimi mesi aprì tre corsi. Due corsi a Cerese e uno a Belfiore alla mattina dove tutto è magico, dal primo sole che ti scalda il viso, alle stelline di ghiaccio delle foglie colorate sulla riva dei nostri laghi di Mantova. Simona si definisce determinata e dinamica: «Ho scoperto il Tonic Walking così per caso, un’attività sportiva che oltre alla camminata all’aria aperta ti dà la possibilità di allenare la parte superiore del corpo, di tonificare e di stare in compagnia. Il passaggio da allieva a istruttrice è stato breve, volevo portare agli altri il benessere che provavo. Camminare all’aria aperta fa bene ed è anche bello, camminare in compagnia lo è ancora di più! Le mie allieve ne sono entusiaste, ne è prova dal fatto che si sono unite e ho i corsi pieni, come tutte le mie colleghe istruttrici. Questo sport, grazie alla sua dinamicità e la mia determinazione, mi ha portato ad aprire tre corsi molto velocemente».

Monja Parmigiani

In contemporanea è nato il corso a Levata di Curtatone con l’arrivo di Monja Parmigiani, che grazie all’amore per il contatto con la natura, ha un bellissimo gruppo che cura grazie alle sue doti empatiche e all’amore nel prendersi cura delle persone. Ecco la storia di Monja: «Sono sempre stata appassionata al benessere psicofisico, per anni ho affiancato lo studio e la pratica della Naturopatia al mio lavoro principale. Un giorno, chiusa tra le mura del mio ufficio, ho espresso il desiderio di fare una attività all’aria aperta. Ho immaginato la natura, la Libertà. Dopo qualche istante mi è stato consegnato da un’amica un volantino di TONIC Walking® in cui cercavano istruttori. Ho pensato fosse un segno: mi sono iscritta prima come allieva, poi come istruttrice. Ora ho uno splendido gruppo col quale facciamo attività nei parchi di Levata tutto l’anno. La mia visione è diventata realtà».

Cristina Belladelli

E con l’arrivo di Cristina Belladelli, i corsi hanno iniziato ad espandersi a Reggio Emilia, dove le richieste sono sempre più numerose. Cristina ha aperto il primo corso a Pegognaga e in contemporanea a Reggiolo, si definisce premurosa, attenta nel far sentire le persone a proprio agio. «Ho conosciuto questa attività sportiva nel 2023 – spiega Cristina – iniziando come allieva, me ne sono innamorata e ho deciso di diventare istruttrice partecipando al corso di formazione, un’esperienza molto emozionante ed intensa. Ad oggi, l’essere istruttrice, mi ha dato e mi sta dando tanto. A livello umano ho avuto modo di conoscere persone meravigliose, e a livello personale è stata una vera e propria crescita, in tutti i sensi. Sto vivendo un momento di grande gratificazione e soddisfazioni, perché essere istruttrice TONIC Walking® non significa solo insegnare e seguire il gruppo nell’attività fisica, ma anche portare benessere, carica, energia, positività, nuove amicizie e tanto altro ancora».

Annalisa Boccaletti

Infine arrivò Annalisa Boccaletti che aprì il suo corso a Novellara. Anche Annalisa, come Francesca, è un’imprenditrice nel settore benessere, e possiede uno studio a Campagnola Emilia. Annalisa si definisce tenace, accorta, amante del contatto con la natura e ama aiutare le persone a migliorare il proprio benessere fisico ed emotivo. «Sono una professionista del benessere con oltre vent’anni di esperienza, durante i quali – sottolinea Annalisa – mi sono sempre dedicata con passione alla cura delle persone che si rivolgono a me. Il mio percorso si è evoluto nel tempo, e mi sono avvicinata al TONIC Walking® perché credo fermamente nei benefici del camminare, fare sport e vivere a contatto con la natura. Ho scelto di diventare istruttrice di questo sport perché racchiude in sé la filosofia del benessere totale, promuovendo non solo la salute fisica, ma anche il benessere mentale: aspetti che considero fondamentali per una vita equilibrata e soddisfacente».

Come diventare un istruttore di TONIC Walking®

Diventare istruttore di TONIC Walking® è veramente molto semplice e collaborare con l’associazione stessa ti assicura successo nel tempo, mantenendo il tuo corso duraturo, dandoti molta soddisfazione personale. Con il supporto e la formazione iniziale dell’Advisor Enrica Garabelli, arriverai preparata/o al tuo esame finale e avrai il tuo gruppo pronto ad allenarsi insieme a te nella tua città. Le candidature per diventare istruttore nella provincia e città di Mantova, Reggio Emilia, Cremona, Modena e Parma, sono aperte e ti aspettano. Per informazioni sui corsi e diventare istruttore è possibile scrivere un messaggio tramite whatsapp a Enrica Garabelli 3665665876 e ti guiderà verso il tuo obiettivo! Per ulteriori info: www.tonicwalking.com