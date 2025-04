Basket Div. Reg. 2 – Negrini in forma con il Brescia. Coppeta: “Successo utile in vista del derby contro l’ostico Soave”

Quistello La Negrini Quistello, a sette giorni di distanza dal successo casalingo contro la seconda squadra di Somaglia, ha confermato il proprio buon momento di forma, superando davanti al pubblico amico, per 69-57, il Cus Brescia. Un altro risultato positivo che rappresenta un buon viatico in vista del derby di venerdì prossimo, che li vedrà impegnati sull’ostico parquet del Soave. «Abbiamo lavorato bene per portare dalla nostra parte la partita contro il Cus Brescia – afferma coach Claudio Coppeta – Era fondamentale ottenere questa vittoria, non solo per il morale, ma anche per affrontare con maggiore tranquillità il prossimo impegno, soprattutto in termini di classifica, contro il Soave. Nel corso della partita contro il Cus, forse all’inizio abbiamo avuto qualche disattenzione di troppo, che avrebbe potuto anche compromettere l’esito finale. Tuttavia, era cruciale vincere questa partita, considerando che il prossimo turno ci attende il derby. Si tratta di una sfida territoriale molto impegnativa, contro una squadra che, nonostante abbia avuto alcuni problemi legati agli infortuni, ha trovato la sua quadratura e ora si presenterà molto agguerrita, soprattutto dopo la sconfitta subita contro la Padernese, che è arrivata dopo un supplementare».