Giovedì al Ducale la Festa della Polizia

MANTOVA La Polizia di Stato di Mantova celebrerà la ricorrenza del 173° anniversario della sua fondazione, alle ore 17 di giovedì 10 aprile 2025, presso il complesso museale di Palazzo Ducale, nella Sala di “Manto”.

La giornata avrà inizio in mattinata con un momento di raccoglimento nella Caserma “Solferino”, dove il Prefetto insieme al Questore deporrà una corona d’alloro presso la lapide in memoria dei Caduti della Polizia di Stato; proseguirà nel pomeriggio, con inizio alle ore 17,00, al Palazzo Ducale ove, dopo la consueta lettura dei messaggi indirizzati dalle più alte cariche dello Stato alla Polizia mantovana, il Questore indirizzerà ai presenti un messaggio di saluto; a seguire, saranno consegnati i riconoscimenti premiali agli operatori che si sono particolarmente distinti in attività di servizio.

Nel contesto dell’evento, in piazza Sordello, saranno installati due gazebo a disposizione delle curiosità dei cittadini e vi sarà un’esposizione di mezzi della Polizia di Stato attualmente in uso ai poliziotti mantovani.

Anche quest’anno lo slogan prescelto è “Esserci sempre”, a suggellare la passione e la dedizione che le Donne e gli Uomini della Polizia di Stato profondono ogni giorno, riempendo di significato lo slogan con le tante storie di “straordinaria quotidianità” del proprio servizio.