Varo del secondo arco: ponte di San Benedetto chiuso da giovedì a domenica

MANTOVA Chiusura temporanea al traffico del ponte sul fiume Po lungo la SP ex SS 413 Romana, nei territori dei Comuni di Bagnolo San Vito e di San Benedetto Po, per le attività di varo del nuovo ponte lato Bagnolo San Vito.

Lo stop al transito scatterà alle ore 8 di giovedì 20 gennaio 2022 e si protrarrà sino alla fine delle attività di varo, prevista entro la giornata di domenica 23 gennaio 2022. L’interruzione della circolazione è stata ritenuta necessaria per effettuare lo spostamento del secondo arco del nuovo ponte in sicurezza, sia per gli utenti della strada che per le squadre di tecnici e operatori impegnati nelle delicate e complesse manovre.