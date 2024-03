Calcio dilettanti – Il Castiglione a Rovato per risorgere. C’è il derby Serenissima-Governolese

Mantova Si torna in campo nei principali campionati dilettantistici: in Eccellenza la Castellana di Giovanni Arioli, reduce da tre successi di fila è ospite a Bagnatica della Vertovese vice capolista: «Affrontiamo la squadra che esprime il miglior calcio del girone, forte, organizzata – afferma il dg Alessandro Novellini -, la sua posizione in classifica parla chiaro; da parte nostra cercheremo di prolungare la striscia positiva». Incerto Pizza. . Il Castiglione di Fabio Esposito, oggi al rientro in panchina, dopo la sconfitta interna con la Juvenes Pradalunghese è ospite del Rovato avanti quattro lunghezze: «Sia questa gara che quella casalinga di sabato prossimo con l’Orceana – risponde il vice presidente Giancarlo Perani -, sono per quanto ci riguarda importanti per poter dire ancora la nostra nei giochi per i play off, massima fiducia nella squadra, ma bisogna essere sempre umili e giocare a testa bassa». Rientra Nicolò Lauricella dopo la lunga squalifica, fuori il lungodegente Mangili.

Nel girone D di Promozione allo Schiantarelli l’Asola di patron Massimo Tozzo ospita il Vobarno, al momento terzo avanti tre lunghezze: «Gara importante – dice il mister Mauro Franzini -, contro una compagine partita per vincere il torneo. Sarà una gara difficile, è da affrontare col miglior approccio per fare bene». In dubbio Beretta e Iavarone. Dopo la sconfitta casalinga con la Cividatese, l’Union Team Marmirolo di Alessandro Cobelli in cerca di riscatto sul terreno del San Pancrazio di Lamberto Tavelli: «Sfida da non sottovalutare – ricorda il diesse Andrea Brentegani -, ce la vediamo con un avversario che ha bisogno di punti e molto ostico. Cercheremo di fare risultato pur se rimaneggiati». Assenti Rigon, Cipriani, Mamadou Diop, Lampugnani e Tarullo. Il San Lazzaro reduce da cinque sconfitte di fila è ospite a Rudiano della Cividatese: «Scontro diretto quello che il calendario ci riserva – afferma trainer Michele Jacopetti, abbiamo finalmente l’organico al completo, a parte Arcari, dunque dobbiamo giocarcela bisogna ripartire per riprendere quota in classifica». Chiude il Suzzara ospite del Borgosarollo, penultimo: «Dopo la sconfitta casalinga di misura col San Pancrazio – dichiara l’allenatore bianconero Aldo Petrassi -, il nostro intento è quello di riuscire a disputare una buona gara e, se sarà possibile, cercare di cogliere il successo. Dobbiamo provarci».

In Prima Categoria terrà banco il derby Serenissima-Governolese, gara d’alta classifica e molto sentita da entrambe le piazze, divise da una lunga rivalità. Derby interessante anche a Poggio, dove la Poggese affronta il Gonzaga. Stacittadina anche in Seconda Categoria con la sfida tra le due squadre di Volta Mantovana.