Calcio Seconda Categoria – Rampani si separa dal Sermide: “Priorità alla famiglia”

SERMIDE Dopo il salto di categoria, ormai certo, in Prima Categoria, Paolo Rampani lascia il Sermide: il tecnico diventerà padre e quindi vorrà dedicare più tempo alla famiglia. L’intenzione del presidente Gianni Massarenti era quella di rinnovare la fiducia all’allenatore, ma dopo questa decisione, i biancazzurri sono a caccia del nuovo mister per affrontare la Prima.

«Al momento la mia priorità è la famiglia – spiega Rampani -, un domani, quando i problemi saranno superati, allora potrò ricominciare a parlare di calcio. A Sermide ho dato tanto ma ho ricevuto anche molto: lascio un ambiente eccezionale, una società modello, il presidente Massarenti e Luca Barozzi: li metto sullo stesso piano nella mia esperienza biancazzurra perchè mi sono sempre stati vicini. Ringrazio anche Di Costanzo e Roveri, grazie a tutti gli atleti che ho allenato in questi due anni, l’inizio dell’ultimo torneo non è stato dei migliori, trovata la quadra il Sermide ha mostrato tutto il suo valore».