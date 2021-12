Via Pomponazzo chiusa da stasera sino a domattina

MANTOVA Un tratto di strada di via Pomponazzo, tra le vie Bertani e Calvi, sarà chiuso al traffico veicolare per un intervento di sostituzione dei chiusini della rete fognaria. E così dalle ore 21 di oggi, 21 dicembre, fino al mattino di domani, si terrà la chiusura veicolare del tratto di strada con la deviazione del traffico. I veicoli, dunque, per raggiungere le vie Fondamenta o Trieste, da via Pomponazzo dovranno proseguire per il tragitto vie Bertani, San Francesco da Paola e Calvi. Durante i lavori, quindi, saranno invertiti i sensi unici di marcia di via San Francesco da Paola, via Bertani (tratto compreso tra le vie Pomponazzo e San Francesco da Paola) e via Calvi (tratto compreso tra le vie San Francesco da Paola e Pomponazzo).

Inoltre, sarà istituito il doppio senso di circolazione, con transito riservato ai soli veicoli diretti ai passi carrabili, in vicolo Carmine e nel tratto libero di via Pomponazzo compreso tra via Calvi e l’area di cantiere. Nel tratto di via Pomponazzo dove sarà allestito il cantiere e nelle vie interessate al provvisorio tragitto veicolare vi sarà il divieto di sosta con eventuale rimozione dei veicoli.

Per i mezzi che intendono raggiungere il centro storico da via Pomponazzo, potranno farlo lungo il tragitto via Bertani, via San Francesco da Paola e girando a destra lungo l’asse di via Calvi.