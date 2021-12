Centro storico e quartieri: programmazione varata per strade e marciapiedi

MANTOVA Un milione per gli asfalti e i marciapiedi. La giunta di via Roma ha varato il piano 2022, come annunciato in precedenza, e che ha fatto dire al sindaco Mattia Palazzi «Sono soddisfatto: riuscire a mettere 1 milione su marciapiedi e asfalti non è stato facile. Ho chiesto agli uffici che la stessa cifra sia finanziata anche nel 2023 e 2024». I lavori verranno effettuati in tutti i quartieri.

Per quanto riguarda la città verranno realizzati gli interventi ai marciapiedi in porfido di via Mazzini, nel tratto di strada di via Dugoni, da via Fancelli a via Conciliazione, l’acciottolato di piazza San Giovanni, tratti di via Finzi, il tratto di strada di via Fernelli da piazza San Giovanni a via Arrivabene, via Valsesia, il tratto di strada di via Giulio Romano tra l’incrocio di via Guerrieri Gonzaga a via Attilio Mori, via Grioli, il tratto terminale di via Chiassi e via Damiano Chiesa.

Nei quartieri si punta invece a Lunetta, in viale Piemonte; a Cittadella in via Brescia; a Valletta Paiolo nei viali Carso e Oslavia, il marciapiede di viale Piave (lato opposto ai giardini) da piazzale Gramsci all’incrocio con via Fancelli, in viale Vaschi; a Valletta Valsecchi in via Torelli e alla rampa ex campi della Mantovana (idrodrain); a Formigosa in strada Formigosa e strada Riviera Mincio; a Te Brunetti ai marciapiedi delle vie Pesenti e Fiera e in via Nenni; a Gambarara in strada Mantovanella; agli Angeli nelle vie Cervi, Costituenti mantovani e Paglia; a Ponte Rosso in strada Gambarara; a Virgiliana in ​strada Stazione Frassino; a Frassino in tratti di via Emilio Salgari; a Castelletto Borgo nelle vie Dragoncello e Guindani e a Pompilio in via Tamassia. Infine, interventi anche per alcuni dossi di attraversamenti pedonali.

«È un piano particolarmente articolato – commenta l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli –. Sono previsti infatti interventi a volte su marciapiedi e a volte sulle carreggiate stradali, in alcuni casi si interviene su tutta la via e in altri in alcuni tratti. Si interviene su diversi tipi di pavimentazione stradale fra cui in centro storico, su piazze e vie in acciottolato. In un caso, via Dragoncello a Castelletto Borgo, si interverrà anche sui sottoservizi e sull’illuminazione pubblica perché oggi la via si presenta come uno stradello senza alcuna pavimentazione. In altri casi è previsto il cambio di pavimentazione, da asfalto ad autobloccante».

Ora si procederà con la progettazione definitiva dove si entrerà nel dettaglio di ogni intervento. È intenzione portare a termine i cantieri entro l’autunno 2022. Il prossimo anno a questi interventi si andranno a sommare quelli presenti nel piano asfalti 2021, non realizzati in corso d’anno per tempi progettuali e per condizioni meteo che hanno rallentato i lavori: «Mi riferisco non solo ad alcune asfaltature, ma anche i lavori in centro storico fra cui il rifacimento della pavimentazione stradale in via Corridoni e in alcuni tratti delle vie Mazzini e Porto», conclude Martinelli.​