Jenni Gandolfi lancia il suo nuovo singolo “1914 – tregua di Natale”

MANTOVA Si chiama “1914 – Tregua di Natale” ed è il nuovo singolo della cantautrice mantovana Jenni Gandolfi in uscita in questi giorni su YouTube e nei principali store digitali. «Questo brano racconta della storia della famosa tregua di Natale tra le truppe britanniche e quelle tedesche impegnate nella Prima Guerra Mondiali su differenti fronti. Sono rimasta colpita dal trasporto emotivo di questa vicenda, con i soldati che intonarono “Silent Night” tutti insieme, depositando le armi, uscendo dalle trincee, scambiandosi cibo e auguri e improvvisando pure una partita di calcio» spiega la cantante, che presenterà il brano nei suoi prossimi spettacoli tra cui il 26 dicembre alla Postumia di Gazoldo degli Ippoliti. Un brano, questo, che sarà inserito nell’album “Fragilità”, in uscita nel 2022, che Jenni Gandolfi realizzerà con l’etichetta PMS Studio, la quale ha curato l’intera produzione di “1914 – Tregua di Natale”, dove spiccano la supervisione di Raffaele Montanari, Gian Luca Naldi alla chitarra e al banjo e Renato Belladelli al contrabbasso. «Partendo dalle suggestioni del brano – conclude l’artista virgiliana – credo che il messaggio per questo Natale, e forse per tutta la vita, sia chiaro: è solo l’amore che può smuovere le persone, che può smussare le punte dei nostri caratteri e che può spegnere l’odio. Se l’amore regnasse sovrano nella Terra, farebbe miracoli quotidiani». Federico Bonati