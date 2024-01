Al via la Collettiva Natalizia a Canneto

CANNETO – È stata inaugurata alla presenza dell’assessore alla cultura Gianluca Bottarelli e di tanti appassionati, l’importante mostra “Collettiva Natalizia d’arte Moderna e Contemporanea” organizzata da “B&B Arte”, storica galleria del paese dei vivai che da quasi quarant’anni è punto di riferimento per collezionisti e appassionati di arte moderna e contemporanea. Per questa edizione il patron Evaristo Bonelli, fondatore della galleria, ha selezionato opere di assoluto valore storico e culturale di alcuni dei maggiori Maestri del ’900 come, ad esempio: Renato Birolli, Domenico Cantatore, Gianni Dova, Virgilio Guidi, Renato Guttuso, Umberto Lilloni, Trento Longaretti, Mino Maccari, Marino Marini, Carlo Mattioli, Gino Meloni, Ennio Morlotti, Enrico Paulucci, Antonio Possenti, Franco Rognoni, Aligi Sassu, Mario Sironi, Orfeo Tamburi. Oltre 120 dipinti saranno visibili al pubblico a partire da oggi e fino al 6 gennaio negli spaziosi locali di via Cavour 29 (ex-sede della fabbrica di giocattoli Furga). Il cuore dell’evento è costituito da quattro personali di importanti maestri: Franco Rognoni, Trento Longaretti, Aligi Sassu e Umberto Lilloni, con cui la galleria, che vanta 39 anni di attività, ha collaborato nel tempo con successo. La rassegna è patrocinata dall’assessorato alla cultura del Comune di Canneto sull’Oglio. La rassegna espositiva potrà essere visitata a ingresso libero nei giorni feriali dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18,30 e il sabato dalle 15 alle 19, mentre nei giorni festivi solo su appuntamento. Per informazioni e richieste di visite su appuntamento, telefono 0376-224565, cell. 339-2956883.

Paolo Zordan