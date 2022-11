Calcio Serie C – Mantova, Corrent e lo 0-0 con la Feralpi: “Partita di passione e qualità”

MANTOVA Il pari conquistato dal Mantova, nel match contro la FeralpiSalò, ha quasi il sapore della vittoria. Non era scontato che il Mantova potesse fare punti contro una squadra esperta come quella di mister Vecchi. I virgiliani, nonostante l’uomo in meno, sono riusciti a mettere sotto i gardesani, imponendosi a lunghi tratti sul piano del gioco. «Peccato non aver giocato in parità numerica – commenta il tecnico dei virgiliani Nicola Corrent – . Ho avuto la sensazione che la squadra potesse vincere la gara contro una squadra di grande livello. Detto ciò, mi prendo le tante cose buone che abbiamo creato». Al 17’ l’episodio clou del match con l’espulsione di Iotti: «Non è uno scandalo, l’arbitro ha deciso così e dobbiamo accettarlo. Faccio i complimenti ai miei perchè hanno giocato con grande personalità soprattutto nelle fasi clou della partita e ho visto molta aggressività». Non solo. Da parte del Mantova un grande ordine tattico anche in inferiorità numerica: «L’episodio di Iotti l’ho preso con lucidità perchè avevo la sensazione che la squadra avesse davvero la partita in mano e i ragazzi hanno eseguito bene la fase difensiva. Siamo riusciti a tenere botta sulle corsie laterali e noi in qualche occasione siamo riusciti anche a ripartire forte». Per la seconda volta consecutiva il Mantova non subisce reti: «È importante la solidità difensiva, ma poi bisogna fare anche gol e purtroppo non ci siamo riusciti. Avrei voluto far giocare Procaccio – prosegue Corrent – ma in questo momento è importante mantenere un certo equilibrio per legare le due fasi». Mensah e Pinton. Prestazione molto convincenti per entrambi: «Pinton – dice il mister – è un giocatore di categoria che deve migliorare la qualità nell’ultimo passaggio. Mensah straordinario, non si risparmia mai». Domenica la Juve all’Allianz Stadium: «Partita che m’intriga parecchio. La Juve ha una filosofia di gioco importante con giocatori di grande qualità».