Premio alla letteratura e al giornalismo con TalentGold

MONTICHIARI (Bs) – La Giuria dei Talenti, costituita dalla Fondazione Zanetto, coordinatore Mario Cherubini-Casa della Conosenza, Storia, Poesia e Talento in collaborazione con Zeronove Network e la Community “TalentWorld-La Civiltà dei Talenti” ha assegnato nei giorni scorsi il TalentGold 2023 alla Direttrice Responsabile di EchiDonna ed EchiLiberi Rosalba Le Favi, per essersi distinta con la propria attività nel settore della Cultura Letteraria e Giornalistica. Durante la cerimonia è stato presentato ufficialmente il “Progetto Talenti 2024” nella Sala Grande del Consiglio Comunale di Montichiari. Ben quindici sono stati i talenti, presentati da Marzia Borzi e Federico Migliorati, premiati nei più svariati settori: dall’artistico- letterario, allo sport e all’ambiente. L’assegnazione del TalentGold, giunta alla quindicesima edizione, con il patrocinio del Comune di Montichiari, riconosce gruppi o individui che nella loro vita si attivano per mettere i propri talenti a disposizione del “Benessere del Creato: umani, animali, piante, acqua, aria, ambiente”. Ogni anno la cerimonia si svolge vicina alla data della Giornata Mondiale dei Diritti.

Presenti il sindaco di Montichiari (Bs) Marco Togni, la vice Angela Franzoni, il presidente della Fondazione Vittorio Zanetto, la compagine amministrativa e le associazioni locali. Ad ogni premiato è stata consegnata una Targa dal Comune di Montichiari e una pergamena con la motivazione firmata dalla Giuria dei Talenti. La scelta è stata presa, per giudizio insindacabile, dalla Giuria dei Talenti che ha scelto di pubblicare le motivazioni dei TalentGold, affinché la loro storia, i loro sforzi, la loro fantasia e perseveranza serva da esempio a tutti gli esseri umani ed in particolare alle giovani generazioni.