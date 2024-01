Il rito del tè pomeridiano il 14 gennaio a palazzo d’Arco

MANTOVA – Domenica 14 gennaio si racconterà la quotidianità nella Londra vittoriana, quando la capitale inglese dettava legge, in termini di gusto e moda, nell’Europa del tempo.

Un’età lunga e rivoluzionaria, tanto quanto la vita della sua protagonista, la Regina Victoria, che fu superata in longevità di regno soltanto dalla sua trisnipote Elisabetta. Per fare questo tuffo nel passato occorre solo varcare la porta del salotto rosso, l’ambiente più autentico del palazzo con le sete e gli arredi in cui si respira ancora l’atmosfera british dei salotti aristocratici e dei club della seconda metà dell’Ottocento.

Il salotto, voluto dal conte Antonio d’Arco come sua sala da ricevimento, svela diversi aspetti della cultura vittoriana, dalle abitudini nobiliari alle nuove invenzioni “industriali” che resero popolare l’eleganza nel rito del tè.

L’usanza dell’afternoon tea nasce infatti alla corte della regina Victoria e racconta una storia di donne, ma anche di cucina e di moda.

Che tutti insieme contribuirono a comporre il tea time, la Victoria Sponge cake e una prima linea di abiti femminili per il momento del tè. Pare che questa tradizione, nata intorno al 1800, si debba all’iniziativa della settima Duchessa di Bedford, che reputava eccessivo l’intervallo giornaliero tra i pasti principali. Ci voleva proprio qualcosa di leggero, per esempio un tè con dei piccoli dolcetti, giusto per arrivare all’orario di cena.

Dopo la visita guidata si proseguirà il racconto in sala Luigi d’Arco; con i giusti consigli si imparerà a servire una buona tazza di tè, per gustarla insieme a un dolce iconico vittoriano.

Il costo dell’evento che comprende la visita e la degustazione è di 15 euro a persona ed è necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni:

telefono 0376322242. email biglietteria@museodarcomantova.it .