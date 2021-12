All’Ariston il film-evento di Soldini sui Fratelli De Filippo

MANTOVA – Mantova ‘I Fratelli De Filippo’ è il nuovo film di Sergio Rubini che racconta la storia del trio di consanguinei più celebre del teatro e dello spettacolo italiano del XX secolo, la storia in particolare di una ferita familiare che non riuscì a rimarginarsi e che, per essere in qualche modo esorcizzata e chiusa, si trasformò in arte.

Verrà proiettato come evento alla multisala Ariston domani pomeriggio alle ore 15.55 e martedì sera alle ore 20.50.

Il film, che rappresenta il proseguo della storia raccontata dal recente ‘Qui rido io’ di Mario Martone, è stato recentemente presentato con successo all’ultima Festa del Cinema di Roma, dove ha raccolto i consensi di pubblico e critica, ed ha suscitato dieci minuti di applausi all’anteprima al Teatro San Carlo di Napoli.

Prezzo intero 8,50 euro; prezzo ridotto 6,50 euro.

Supplemento prenotazione un euro.

Informazioni e prenotazioni allo 0376.328139 e su www.cineview.it.