Asola, domenica la conferenza in streaming ‘Islanda, viaggio nella terra del fuoco e del ghiaccio. Esplorare la natura a passo lento’ con gli Amici dei Musei Mantovani

ASOLA La Delegazione dell’Asolano dell’associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani ha organizzato per oggi con inizio alle ore 16 dal Museo Civico “Goffredo Bellini”, nell’ambito del ciclo “Nord Europa tra miti e realtà. Viaggio ad alte latitudini” una conferenza online dal titolo “Islanda. Viaggio nella terra del fuoco e del ghiaccio. Esplorare la natura a passo lento’ con Silvia Migliavacca, guida Ambientale Escursionistica-Aigae. Come viaggiare alla scoperta dell’Islanda, tra natura e cultura? Guide geologiche e naturalistiche ci accompagneranno attraverso l’isola come in un viaggio nel passato, tra i processi primordiali che hanno portato alla formazione della terra come la vediamo oggi. Escursioni a piedi, trekking e spostamenti in 4×4 per visitare i luoghi meno accessibili e più affascinanti, un’avventura tutta da vivere. L’incontro è gratuito e si svolgerà in streaming sulla piattaforma Teams. Si consiglia di collegarsi all’evento online un po’ di tempo prima dell’orario di inizio sul sito internet: www.comune.asola.mn.it. Per informazioni: Museo Civico “Goffredo Bellini”, tel. 0376-733075.

Paolo Zordan