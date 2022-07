Pallavolo B1 f – L’Euromontaggi Porto ora è al completo con il martello Giorgia Rancati

Porto Mantovano L’Ngs Porto ha completato l’organico affidato alla coach Cristina Guicciardi, cui spetterà il compito di guidare la squadra mantovana nel prossimo campionato di B1. L’ultima pedina inserita nel roster è la schiacciatrice di Grumello Cremonese, Giorgia Rancati (classe 1996), reduce dall’esperienza alla Belladelli Quaderni in B2, in passato all’Offanengo.

Si è dunque chiusa positivamente la lunga trattativa condotta dalla presidentessa Carmen Rossi e dal diesse Irene Michelini, che hanno finalmente strappato il “sì” del martello cremonese e hanno quindi completato l’organico per la prossima stagione, che risulta così composto: le palleggiatrici sono Poggi e Martinelli, gli opposti Bernabè e Giardini, le schiacciatrici di banda Giulia Olioso, Rancati, Maghenzani, Marcone e Melgari, le centrali Ghirardelli, Tavella e Bulla, i liberi Sara Olioso e Giudice.