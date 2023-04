Festival dei Colli Morenici per 12 Comuni

Colli Morenici La terza edizione della rassegna musicale del Festival dei Colli Morenici – a cura dell’Accademia Musicale dei Colli Morenici Aps – ha già pronte tutte le date, come spiegato dal direttore artistico Nicola Ferraresi durante la presentazione dell’iniziativa, partendo dal 27 maggio a Guidizzolo presso la sala Masec (ore 21), fino ad arrivare a Castellaro Lagusello il 14 agosto. Il concerto inaugurale vedrà l’esecuzione della “Sinfonia n.5” di L. Van Beethoven e di “Enigma Variations” di E. Elgar. Nel percorso gli incontri in altri Comuni, dodici in tutto: Medole, Castelnuovo del Garda, Rivalta sul Mincio, Ponti sul Mincio, Pozzolengo, Cavriana, Solferino, Goito, Marmirolo e Volta Mantovana.

La nuova stagione andrà a proporre diversi spettacoli per genere e stile. Dai concerti di musica classica ai gala lirici, fino a esecuzioni di musiche per film, colonne sonore tratte da pellicole di animazione Disney e Anime (di produzione giapponese), Disco Music e performance pop. Tutti i brani vengono arrangiati e adattati dai 200 artisti che fanno parte dell’Orchestra dei Colli Morenici.

Per eventuali info e prenotazioni: mail orchestradeicollimorenici@gmail.com, whatsapp 379-2618173 o 338-4280950. Oppure è possibile consultare la pagina Facebook o Instagram di “Festival dei Colli Morenici” o “Orchestra dei Colli Morenici”.

Tutti gli eventi in cartellone sono gratuiti ad eccezione dello spettacolo “Calici di Stelle” del 10 agosto a Volta Mantovana. I Partner del Festival dei Colli Morenici sono: Provincia di Mantova, Associazione Colline Moreniche del Garda, Fondazione Comunità Mantovana, Ente Regionale Parco del Mincio e Touring Club Bandiere Arancioni.