Asola, Sabato 25 Luglio con il concerto di musica swing e classici italiani di ‘Davide Cerri & Gli Invisibili’ prosegue la rassegna ‘Serate Asolane’

ASOLA Con il concerto di musica swing e classici italiani di “Davide Cerri & Gli Invisibili”, prosegue domani alle 21 in piazza XX Settembre la rassegna “Serate Asolane”, organizzata dal Comune e dall’Associazione Esercenti Asolani per il periodo estivo. La band “Davide Cerry & Gli Invisibili” è formata da giovani musicisti che propongono un sound vintage con ritmi d’altri tempi ed un swing senza precedenti che riporta a nuova vita le più belle canzoni della musica italiana. Gli strumenti che accompagnano la voce calda del cantante Davide Ceriali vanno dalle percussioni al sax, contrabbasso, pianoforte, chitarra e violino. I successivi appuntamenti con la rassegna “Serate Asolane” sono in programma l’1 agosto con il Nodo Teatro che proporrà “Gnomo Nasone” uno spettacolo per famiglie e una fiaba che ci insegna a provare, ad impegnarsi, a non soffermarci sui nostri difetti ma a puntare sulle nostre potenzialità e l’8 agosto con i “CelentaMina”, tributo a Mina e Adriano Celentano. Per l’occasione in collaborazione con l’Associazione Esercnbti Asolani’intero centro storico della cittadina del Chiese sarà trasformato in un’isola pedonale con i negozi e i bar che resteranno aperti durante l’intera serata. Info e per la partecipazione allo spettacolo: Museo Civico “Goffredo Bellini” di via Garibaldi 7, tel. 0376-733075.

Paolo Zordan