Moglia, Venerdì 24 Luglio al via la tre giorni di musica, spettacolo e street food organizzata dal Comune per ripartire dopo il lockdown

MOGLIA Al via la tre giorni di musica, spettacolo e street food organizzata dal Comune per ripartire dopo il lockdown, con visita guidata tutte le sere del municipio in notturna. Alle 20.30 in via XX Settembre è in programma “I love Moglia”, espressioni di gusto e moda 2020 in collaborazione con varie attività commerciali del paese e intermezzi di zumba kids con Katia Farina e zumba by Esquela Loca. Alle 21.30 in piazza Libertà lo spettacolo “Flowers Blues band”, 40 anni di R&B classic and review. Domani alle 21 in piazza Marconi il raduno di auto americane e musica country a cura di bar Alice; alle 21.30 in piazza Libertà il concerto “Le donne italiane”, voci femminili del panorama musicale italiano e alle 22 in piazza Matteotti lo spettacolo “Cabaret di fumo” con danze di fuoco ed aerea. Domenica, alle 19, in piazza Marconi “Il mago Aladone figlio di Aladino” a cura degli “Spavaldi” di Rolo (Re); alle 22 in piazza Libertà musica e folklore con l’orchestra “Katia Belli” e alle 21 in piazza Matteotti l’omaggio del complesso bandistico “Giuseppe Verdi” a Ennio Morricone.

Paolo Zordan