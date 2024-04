Pallavolo serie A3 – Martinelli: “Gabbiano, piedi per terra. A Macerata sarà un’altra battaglia”

Mantova Nella domenica trionfale dello sport mantovano gli onori della cronaca non vanno solo al Mantova calcio tornato in B dopo 14 anni. Mentre in città andavano in scena i festeggiamenti per la promozione, il Gabbiano si portava avanti 1-0 nello spareggio per l’A2 contro Macerata, in attesa della gara di ritorno nelle Marche domenica prossima. In palio uno dei due posti che portano al salto di categoria. Serve un altro successo in gara-2 con qualsiasi punteggio. Se i marchigiani impatteranno la serie, sarà invece necessaria gara-3 e si giocherà al PalaSguaitzer, domenica 21 aprile con il tifo a favore. Già per il primo round la città ha risposto presente, spingendo Gola e compagni alla vittoria dopo due ore e oltre di battaglia. Uno dei protagonisti è stato il regista Luca Martinelli. L’ottima distribuzione del gioco è stata una costante nel successo in gara-1: «Abbiamo portato a casa una buon match- commenta – Siamo stati bravi a gestire gli errori e il pubblico ci ha dato una grossa carica e una grossa mano. Abbiamo reagito all’esito negativo del secondo set: poteva succedere tra due squadre potenzialmente forti. Ma siamo rimasti in partita e sul pezzo, senza scoraggiarci, disputando un terzo parziale con meno errori e uscendo alla distanza nel quarto, con il break decisivo nel finale dopo aver giocato punto a punto. Del resto arrivati a questo punto ci potevamo solo attendere un avversario che non avrebbe mollato. Abbiamo portato a casa gara-1 grazie anche al fatto che la squadra conta su un 14 giocatori che si aiutano a vicenda. I cambi sono stati positivi, grazie ai tocchi a muro o alle palle recuperate in difesa (basti pensare a Depalma e Gola)». E’ già tempo di concentrarsi sul prossimo impegno nelle Marche… «Vincere gara-1 ci dà una grossa iniezione di fiducia e la giusta carica per affrontare la prossima partita. Sarà un’altra battaglia a casa loro, che però potrebbero avere ansia di prestazione. O altrimenti superarsi. Da parte nostra ci prepareremo con serenità e con l’idea di tenere i piedi ben piantati per terra, ma anche consci che andremo a Macerata forti delle nostre potenzialità. Grazie ai tifosi che ci hanno spinto verso la vittoria: sono stati la carica ottimale per noi». Pochi giorni per preparare gara-2: «Esamineremo le cose da migliorare, ma siamo carichi per una sfida intensa e ricca di insidie. Ci prepareremo con l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto in tutta questa stagione».

Sergio Martini