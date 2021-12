Castiglione delle Stiviere, Giovedì 9 Dicembre la grande musica dal vivo con il concerto ‘Christmas Songs’ del Lino Franceschetti Trio al Camelliae tea room

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Prosegue domani alle 21 con il concerto del “Lino Franceschetti Trio” dal titolo Christmas songs, la stagione di musica dal vivo al Camelliae tea room di via Perati nr. 5. La line up dell’ensemble del pianista bresciano Lino Franceschetti si completa con la sezione ritmica costituita dalla batteria di Sergio Mazzei e dal contrabbasso di Mauro Sereno, degni compagni di viaggio di un musicista che ha iniziato affrontando gli studi classici al conservatorio di Brescia per dedicarsi in seguito anima e corpo al jazz, alternando l’attività concertistica all’insegnamento. Lino Franceschetti ha partecipato a tour con personaggi di rilievo come il cantante Nicola Arigliano ed il fisarmonicista Peppino Principe, ha collaborato con musicisti come Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Riccardo Fioravanti, Gianni Cazzola, Tullio De Piscopo e molti altri. Da tempo ha in questo trio un ensemble ormai collaudato, con un repertorio che alterna bossanova, pop, evergreen del jazz, sconfinamenti nelle musica classica e barocca ed omaggi al grande Michel Petrucciani. L’appuntamento nel locale posto sotto le mura del Duomo di Castiglione, fa parte della rassegna dei concerti programmati dopo il lockdown per l’emergenza sanitaria. Lo spettacolo si terrà nello spazio live allestito all’interno del locale, per cui è assolutamente necessaria la prenotazione da effettuarsi chiamando il seguente numero telefonico: 0376-1795160 oppure 373-8795669.

Paolo Zordan