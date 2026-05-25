“Celebrating Women in Agriculture”, webinar dedicato all’imprenditoria femminile in agricoltura

MANTOVA – l Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia promuove, il prossimo 9 giugno 2026, dalle ore 16.00 alle ore 18:00, il webinar “Celebrating Women in Agriculture”, evento dedicato all’Anno Internazionale della Donna Agricoltrice proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalla FAO. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nei sistemi agroalimentari e il loro contributo allo sviluppo sostenibile, all’innovazione e alla crescita economica dei territori, favorendo un confronto aperto sui temi della leadership femminile, della parità di genere e delle trasformazioni tecnologiche. Ospite principale dell’evento sarà Darya Majidi, Presidente di Un Women Italy, imprenditrice digitale ed esperta di Intelligenza Artificiale. L’incontro rappresenta il primo appuntamento di un percorso articolato in due tappe che il Comitato Imprenditoria Femminile dedica al tema dell’imprenditoria femminile nei sistemi agroalimentari: un progetto volto a promuovere una visione innovativa, inclusiva e sostenibile dello sviluppo economico.

Durante il webinar saranno affrontati temi di grande attualità:

• il superamento dei divari di genere;

• la valorizzazione della leadership femminile;

• il ruolo dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale;

• le opportunità e impatti su imprese femminili e settore agricolo.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Segretario Generale della Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Marco Zanini e della Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Gabriella Poli, per poi lasciare spazio all’intervento della Presidente di Un Women Italy, Darya Majidi e al dialogo con imprenditrici e professioniste.

L’iniziativa si concluderà con il lancio del “Forum Imprenditoria Femminile 2027”, che si terrà a Mantova nel mese di marzo 2027, dedicato alle donne in agricoltura protagoniste delle filiere produttive e all’approfondimento e alla valorizzazione delle concrete esperienze imprenditoriali femminili.

Il webinar è gratuito e aperto al mondo imprenditoriale e delle professioni.

La partecipazione è libera previa iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni: baroni@cmp.camcom.it – biffi@cmp.camcom.it – perini@cmp.camcom.it