A Canneto sull’Oglio una giornata per la sicurezza: Ampia partecipazione al Safety Day di Fag Artigrafiche

Formazione, simulazioni e lavoro di squadra per rafforzare la cultura della prevenzione nei siti produttivi

CANNETO – Si è svolto con un’ampia partecipazione il Safety Day organizzato da Fag Artigrafiche nelle giornate dell’11 maggio a Dogliani (CN) e del 18 maggio nello stabilimento di Canneto sull’Oglio, il polo produttivo dell’azienda nel Mantovano. Un’iniziativa che ha accompagnato i lavoratori in un percorso esperienziale dedicato alla sicurezza, intesa come elemento concreto del lavoro quotidiano. Un’iniziativa che ha messo al centro le persone e il loro benessere, interpretando la sicurezza non solo come insieme di norme, ma come parte integrante della qualità del lavoro e della responsabilità d’impresa. Un tema che, in un contesto industriale come quello dell’Alto Mantovano, assume un valore particolarmente significativo, legato alla tutela delle persone e alla continuità delle competenze sul territorio.

Il Safety Day non si è configurato come una semplice giornata informativa, ma come un vero e proprio percorso strutturato di sensibilizzazione e formazione. L’obiettivo è stato quello di rafforzare una cultura diffusa della prevenzione, capace di accompagnare il lavoro quotidiano e di tradursi in comportamenti consapevoli, anche al di fuori dell’ambiente produttivo. Per l’occasione, la produzione si è fermata temporaneamente per lasciare spazio a un workshop organizzato secondo un approccio non convenzionale. I partecipanti, suddivisi in team, sono stati guidati lungo un percorso a tappe all’interno dell’azienda, spostandosi tra diversi Safety Corner, ciascuno dedicato a un aspetto specifico della sicurezza, in un’esperienza costruita come un vero e proprio viaggio formativo.

Tra le attività proposte, la Virtual Safety ha consentito di simulare situazioni di rischio in un ambiente controllato, allenando la capacità di reazione e di gestione del rischio. Il corner “Comunicare la regola” ha aiutato i partecipanti a comprendere il significato delle norme e il valore della responsabilità condivisa, mentre l’esperienza “La casa in-sicura” ha esteso il tema della prevenzione anche alla vita quotidiana. Un percorso che ha reso evidente come la sicurezza rappresenti una destinazione condivisa, raggiungibile solo attraverso consapevolezza e collaborazione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di evoluzione di Fag Artigrafiche, leader da oltre 30 anni nel settore cartotecnico, che progetta e produce packaging ed espositori in cartone ondulato accoppiato. Negli ultimi anni l’azienda ha consolidato la propria competitività attraverso investimenti in innovazione, sostenibilità e organizzazione, con benefici anche sul territorio e una crescente attenzione alla qualità del lavoro e all’impatto ambientale dei processi produttivi. Il sito mantovano è stato al centro di un intervento di rinnovamento che ha interessato impianti, layout produttivo e spazi di lavoro, contribuendo a migliorare l’efficienza operativa e le condizioni lavorative. Un’evoluzione che conferma il ruolo strategico dello stabilimento e il suo legame con il tessuto economico locale. Il Safety Day ha rappresentato una tappa significativa di questo percorso, rafforzando il rapporto tra azienda, persone e territorio. Per Fag Artigrafiche, la sicurezza è parte integrante dell’organizzazione del lavoro e della responsabilità verso le persone.

Il sito dell’azienda: https://fagartigrafiche.com/