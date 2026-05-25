Escavatore in fiamme vicino alla centrale idroelettrica di Ostiglia

OSTIGLIA – Mattinata di interventi a Ostiglia, 25 naggio, dove un escavatore impiegato in un cantiere nei pressi della centrale idroelettrica di Strada Argine Po Fornaci è stato trovato completamente bruciato. A segnalare l’accaduto è stato un dipendente dell’azienda operante nell’area. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri delle Stazioni di Ostiglia e Bagnolo San Vito, insieme al personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mantova e ai Vigili del Fuoco di Mantova. Il mezzo, un escavatore New Holland, veniva utilizzato per lavori pubblici di manutenzione degli argini per conto di Aipo, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, ed è di proprietà di una ditta con sede a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incendio e stabilire l’eventuale natura dolosa del rogo.