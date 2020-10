Giardinieri apprendisti alle Bertone

GOITO Dopo il successo del primo appuntamento, domenica 25 ottobre ritorna a Parco Bertone Fioriture di bellezza, evento gratuito di giardinaggio attivo organizzato dal Parco del Mincio in sinergia con Regione Lombardia e Area Parchi in occasione della Giornata della Custodia del Parco, allo scopo di valorizzare la partecipazione dei cittadini in attività di cura e presa in carico del patrimonio naturale.

Svelando alcuni trucchi del mestiere, un esperto florovivaista guiderà i partecipanti nella posa di nuovi bulbi di giacinti, hemerocallis e altri fiori caratteristici dei giardini d’altri tempi, che in primavera riempiranno di colori e di profumi l’oasi romantica dei Conti D’Arco. Attrezzi e utensili saranno forniti sul posto, insieme a piccolo dono ai presenti.

È invece dedicato ai bambini e alle bambine Ossigeno verde, laboratorio sulla vita delle piante, che prevede una divertente introduzione alla botanica, tra giochi e attività pratiche condotte da una guida ambientale.

Fioriture di bellezza e Ossigeno verde si svolgeranno nella radura che circonda la villa Bertone con inizio alle ore 15:15, la partecipazione è gratuita ma con iscrizione obbligatoria per poter organizzare gruppi contingentati, nel rispetto delle misure anti Covid-19: è possibile aderire online attraverso il sito www.parcodelmincio.it entro sabato 24 ottobre.

L’evento si svolge con il sostegno delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco. La giornata di domenica sarà la penultima apertura stagionale delle Bertone prima della chiusura invernale. Il parco giardino si presenta nella sua veste autunnale, con un ventaglio di colori offerto dal diverso fogliame delle alberature secolari.