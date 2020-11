Pallavolo serie B – I nuovi mini gironi: salta il derby Gabbiano-Viadana

MANTOVA Come anticipato nelle scorse settimane, il Consiglio Federale ha deliberato la nuova formula e la nuova struttura dei campionati nazionali di B. L’obiettivo è quello di riprendere l’attività nel weekend del 23-24 gennaio 2021, sempre garantendo le migliori condizioni di sicurezza per tutte le componenti del mondo del volley. Questo il format.

Prima Fase (inizio 23-24 gennaio 2021), i gironi die B, attualmente composti da 12 squadre, verranno divisi e ciascuno di questi andrà a formare due sotto gironi da 6 squadre. Lo scopo è quello di creare raggruppamenti “zonali” in maniera da agevolare in questa fase delicata gli spostamenti tra regioni e province. Nella prima si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi: in totale ogni squadra giocherà 10 partite.

Il calendario: 1ª giornata: 23-24 gennaio 2021; 2ª giornata: 30-31 gennaio; 3ª giornata: 6-7 febbraio; 4ª giornata: 13-14 febbraio; 5ª giornata: 20-21 febbraio; 6ª giornata: 23-24-25 febbraio; 7ª giornata: 6-7 marzo; 8ª giornata: 13-14 marzo; 9ª giornata: 20-21 marzo; 10ª giornata: 27-28 marzo. Sono stati inseriti 2 slot di recupero gara: 27-28 febbraio (Assemblea Nazionale) e 2-3-4 Aprile (Settimana Pasquale). Al termine di questa fase verrà stilata la classifica avulsa, unendo in un’unica classifica le 12 squadre dei 2 sottogironi.

Seconda Fase (inizio 24-25 aprile 2021): Le 12 squadre che compongono un girone (nella prima diviso in 2 sotto gironi) si riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento, portandosi dietro il punteggio acquisito nella prima fase. Qui si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase, e verranno disputate gare di i sola andata: 3 in casa e 3 fuori per ciascuna squadra.

Il calendario: 1ª giornata: 24-25 aprile; 2ª giornata: 1-2 maggio; 3ª giornata: 8-9 maggio; 4ª giornata: 15-16 maggio; 5ª giornata: 22-23 maggio; 6ª giornata: 29-30 maggio. Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone.

Sono stati inseriti 2 slot di recupero gara per ogni evenienza: 4-5 Aprile (Settimana Pasquale) e 24-25 Aprile.

Playoff: Grazie al nuovo format si manterrà la possibilità di disputare i playoff, spostando la fine degli stessi nel mese di giugno. Gli obiettivi primar della Fipav sono far riprendere l’attività alle sue società e al tempo stesso garantire la sicurezza a tutti.

Nella B maschile niente derby nella prima fase fra Gabbiano e Viadana, mentre è confermato nel femminile (B1) quello fra Porto e Volta. Mario Cigolini (ds Èpiù Viadana): «E’ stato confermato quello che nelle previsioni doveva essere il girone della prima fase: il Cappu di Casalpusterlengo e Scanzorosciate sulla carta le squadre più accreditate per il successo. Proseguiamo a Sorbolo gli allenamenti e forse dalla prossima settimana si passa alle tre sedute». Nicola Mazzonelli (ds Gabbiano): «Sono contento di affrontare le squadre veronesi, perché conosco tutti. I trentini del Bolghera sono forse l’avversario più da temere. Il nostro obiettivo è far bene, considerato che faremo il possibile per riuscire a centrare il salto di categoria». Biagio Marone (allenatore Euromontaggi Porto): «Sono scettico su come sono state concepite prima e seconda fase: finita la prima c’è un mese di sosta. Il derby con Volta c’è, ma resto scettico su tante cose». Matteo Solforati (allenatore Volta): «Per il successo nel girone dovremmo vedercela con le trentine del Volano. Era prevedibile che non avremmo avuto le venete, ma c’è il Villa d’Oro Modena che può creare problemi. Oggi giochiamo a Costa Volpino: di solito l’amichevole del fine settimana dà più indicazioni rispetto a quella infrasettimanale».

Serie B m – C1: Viadana (Mn), Valtrompia (Bs), Cappuvolley (Lo), Grassobbio (Bg), Scanzorosciate (Bg), Imecon Crema (Cr). C2: Volleyveneto (Vr), Arredopark Caselle (Vr), Miners (Tn), Lagaris (Tn), Cercasi’ (Tn), Gabbiano (Mn).n NARDI VOLTA Serie B f – C1: Porto (Mn), Volta (Mn), Ata Trento (Tn), Trentino (Tn), Volano (Tn), Villa d’Oro (Mo).