Rugby Top 10 – Viadana cede con onore alla corazzata Rovigo (37-17)

ROVIGO Il Rugby Viadana ci prova, tiene testa al Rovigo, poi deve arrendersi 37-17. In un “Battaglini” senza pubblico, i gialloneri partono a mille e dopo otto minuti sono avanti 0-10. Poi subiscono la rimonta e il sorpasso dei padroni di casa. Comunque soddisfatto il presidente Arletti: “Sono contento per la prestazione – dice – . I nostri giovani si sono fatti valere”.

FEMI CZ ROVIGO-RUGBY VIADANA 37-17

MARCATORI P.t.: 3’ m Caila (0-5), 8’ m Ciofani (0-10), 13’ cp Borin (3-10), 36’ cp Borin (6-10), 38’ m Moscardi (11-10). S.t.: 49’ m Citton tr Borin (18-10), 54’ m Ribaldi tr Ceballos (18-17), 67’ m Borin tr Cozzi (25-17), 80’ m Nicotera tr Cozzi (32-17), 84’ m Moscardi (37-17).

FEMI CZ ROVIGO Borin; Cioffi, Moscardi, Modena (47’ Cozzi), Mastandrea; Antl, Citton; Greeff (60’ Lubian) , Sironi (41’ Vian), Ruggeri; Canali, Ferro (cap.); Brandolini (41’ Swanepoel), Momberg (41’ Nicotera), Rossi (41’ Leccioli). A disposizione: Steolo, Visentin. All.: Casellato.

RUGBY VIADANA Apperley, Bientinesi, Ceballos, M. Paternieri, Ciofani, Ferrarini, Jelic, Casado Sandri, And. Denti (cap.), Cosi (59’ Wagenpfeil), Caila, Schinchirimini (65’ Grassi), Novindi, Silvestri (53’ Ribaldi), Schiavon (42’ Ant. Denti). A disposizione: Fiorentini, Cafarra, Leonardi, Ferro. All.: Fernandez.

ARBITRO Gnecchi (Brescia). Assistenti Munarini (Parma) e Bertelli (Brescia). Quarto Uomo: Selmi (Brescia)

NOTE Giornata di sole, circa 18 gradi. Primo tempo: 11-10. Calciatori: Borin (Femi-Cz Rovigo) 3/4, Cozzi (Femi-Cz Rovigo) 2/2; Ceballos (Rugby Viadana) 1/3. Partita a porte chiuse. Punti conquistati in classifica: Rovigo 5; Rugby Viadana 0. Player of the Match: Matteo Canali (Femi-Cz Rovigo).