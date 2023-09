Rugby serie A Elite m – Il Viadana vince facile col Monferrato nel primo test

Viadana Inizia bene la serie di amichevoli pre-campionato per il Rugby Viadana. La mista tra prima squadra e Caimani si impongono allo stadio Zaffanella per 38-7 sul Monferrato, nella cornice della seconda Rugbeer Fest. I piemontesi, allenati da Marchiori, militano nel girone 1 della serie A. Lo staff tecnico capitanato da Gilberto Pavan ha potuto trarre indicazioni positive. Come prima uscita stagionale, l’obiettivo dei coach era testare la condizione dei nuovi, dei giocatori reduci da infortuni e la voglia di mettersi in mostra dei più giovani. «Va bene così – afferma il presidente Giulio Arletti – Buona prova sia dei ragazzi dei Caimani sia del Viadana; per questi ultimi c’è ancora del lavoro da fare. Devono migliorare prima dell’inizio del campionato, ma non siamo affatto preoccupati. Bisogna crescere in maniera graduale. E’ stato un buon test, un buon allenamento nel quale ovviamente il risultato non contava. Faccio i complimenti ai giocatori dei Caimani». Gli fa eco il gm Ulises Gamboa: «Abbiamo terminato la gara con quasi tutti i ragazzi dei Caimani. Diamo la possibilità ai nostri atleti, soprattutto ai nuovi, di farsi conoscere e di mettersi in evidenza. Per quanto visto in questa prima amichevole col Monferrato, che ringrazio ancora perché hanno da poco iniziato la preparazione, possiamo essere soddisfatti e contenti. Avanti così». Il prossimo impegno per il Viadana sarà sabato 16 alle ore 18.30, sempre in casa, con i neo retrocessi in Serie A del Cus Torino, mentre domenica 20 i Caimani ricevono il Firenze. Intanto questa sera, a partire dalle ore 19, si terrà allo Zaffanella la tradizionale presentazione di tutte le formazioni del club giallonero, dall’Under 6 alla prima squadra impegnata in serie A Elite.