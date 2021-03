MANTOVA – È scomparso la notte appena trascorsa all’età di 64 anni per Covid Marco Bogarelli, dallo scorso novembre socio di minoranza del Mantova con il 17,67% delle quote. Manager notissimo nel mondo del calcio era conosciuto come il re dei diritti tv. Colpito dal virus una decina di giorni fa, l’ex presidente di Infront Italy è stato poi ricoverato in ospedale a Milano con una polmonite che è stata fatale.