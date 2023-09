Pallavolo serie A3 – Festa e brindisi in centro città per il Gabbiano. “Riportiamo Mantova nella storia del volley”

Mantova Vernissage di classe ieri per il Gabbiano sulla terrazza panoramica del Grand Hotel San Lorenzo. Con vista mozzafiato sulla città più bella del mondo (lasciatecelo dire), i ragazzi di coach Simone Serafini, tutto lo staff, i dirigenti, gli sponsor e le istituzioni hanno brindato alla nuova stagione del Top Team. Come ha precisato nel suo intervento il presidente Paolo Fattori: «Ripartiamo dal centro storico della città per riportare il volley mantovano dove merita. Chiedo ai ragazzi di mettere in campo la stessa passione che hanno le aziende che ci sostengono. Senza di loro questo non sarebbe possibile. Ci attende una stagione dispendiosa e impegnativa». Il Gabbiano ha riportato con merito la serie A nella città di Virgilio, dopo i fasti di un tempo, con il sogno di togliersi grandi soddisfazioni. Andando per gradi ovviamente. «Intanto non possiamo fare promesse nello sport – ha dichiarato l’allenatore Serafini – L’unica cosa che promettiamo è tanto impegno. Le sensazioni sono positive». Dopo un brindisi e il buffet, ai presenti sono stati presentati via via tutti i giocatori, dal capitano Edoardo Gola, che ha preso il testimone da Nicola Artoni passato a team manager, ai confermati e ai nuovi arrivati. Poi tutto lo staff, dai tecnici ai preparatori, lasciando la parola al main sponsor Andrea Dodi che da sempre punta forte su questa squadra: «La società ha scelto giocatori molto competitivi. Ho avuto la possibilità di vederli un po’ e credo che questi ragazzi faranno bene. L’obiettivo principale è far tornare l’entusiasmo e la voglia di pallavolo in questa città. Venite al palazzetto a vederci». Presente anche il presidente della Provincia Carlo Bottani e il presidente della Fipav provinciale Giorgio Belladelli. Interessanti le sue parole: «Ringrazio per l’invito, molto gradito. Ci dà l’opportunità di rinsaldare qualche rapporto che con la società Top Team si era un po’ deteriorato, forse anche per colpa nostra. Alla notizia dell’A3 a Mantova ho gioito. In bocca al lupo per la nuova stagione». Al termine degli interventi il presidente Fattori ha poi ringraziato gli sponsor e soprattutto Alessandro Schiavon, ad del gruppo vicentino Schiavon Hotels proprietario del “San Lorenzo”, e Jacopo Colombo, ceo della Wegloo, società di comunicazione con cui il Gabbiamo ha collaborato per organizzare la serata.