Tennis Tavolo serie A1 f – PaninoLab cerca il colpo col Norbello

BAGNOLO SAN VITO Torna in pista la PaninoLab Bagnolese. La squadra di Cristina Semenza stasera (ore 18) riceve il Norbello, che nella gara d’andata fu sconfitto per 4-1 e attualmente è staccato di cinque lunghezze. Il team sardo sabato scorso ha ceduto in casa per 4-0 alla Brunetti. «Non sappiamo con quale roster si presenterà Norbello – afferma il tecnico Cristina Semenza – però è logico che bisogna fare il possibile per chiudere con i due punti. Sarebbe importante per rafforzare il secondo posto, che al termine della stagione regolare ci darebbe la possibilità di disputare la finale. Teoricamente Cortemaggiore può ancora scavalcarci e raggiungere l’ultimo atto del campionato, dato che deve recuperare con Eppan e deve affrontarci in casa propria. Meglio comunque non fare calcoli, bensì cercare di far bene con Norbello e centrare la vittoria». Intanto il recupero a Cagliari con il Quattro Mori, gara valida per la prima di ritorno, si terrà domenica 11 aprile.