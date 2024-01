Tennis Tavolo serie A1 m – PaninoLab, impresa e brindisi: Apuania ko

Bagnolo San Vito Anno nuovo e PaninoLab in festa. La squadra mantovana piega in casa, dopo 3 ore di gioco, la capolista Apuania Carrara, infliggendole la prima sconfitta stagionale (4-1). S’interrompe così l’imbattibilità dei campioni di tutto (ieri non in formazione tipo) che avevano perso per l’ultima volta il 13 maggio 2022, in occasione della finale scudetto di andata di due anni fa contro il Top Spin Messina. Successivamente erano arrivate 14 vittorie e 2 pareggi. Con questo successo Bagnolo fa un passo deciso verso la salvezza.

Francisco Sanchi, opposto a Matteo Petriccioli, ha subito preso il largo (4-1) e dal 6-3 non si è più fermato. Nel secondo parziale l’italo-argentino è salito dal 3-3 al 6-3, è stato recuperato (6-5), come anche dall’8-6 all’8-8, e sul 9-9 ha messo a segno gli ultimi due punti. Nel prosieguo Sanchi ha dilagato (8-1) e si è imposto agevolmente. Mihai Bobocica è scattato sul 7-1 e non ha avuto problemi ad aggiudicarsi il primo set. Nel secondo si è andati punto a punto fino al 7-7, poi Jordy Piccolin è salito a tre palle di chiusura (10-7) e ha sfruttato la terza. Nella terza frazione il portacolori di casa è stato ripreso dal 5-3 al 5-5 e dall’8-6 all’8-8. Sul 9-9 ha conquistato gli ultimi due scambi. Piccolin ha continuato a spingere (3-1), è stato agganciato (3-3) ed è ripartito sul 6-3 e sull’8-4. È stato riassorbito (9-8) e ha messo in carniere i due punti conclusivi. Andrei Istrate, dopo un avvio in equilibrio (6-6) ha recuperato da 6-8 a 8-8 e ha salvato due set-point (8-10), per prevalere al suo primo. Pistej ha reagito con veemenza (5-0), dal 7-1 è stato rimontato (8-5) e ha avuto quattro set-point (10-6) approfittando del secondo. Lo slovacco nel terzo parziale dall’8-3 ha subìto il rientro dell’avversario (9-8), non ha concretizzato tre palle set (10-8 e 12-11), ne ha neutralizzata una (10-11) e alla quarta (13-12) ha avuto ragione. Il romeno ha avuto uno scatto rabbioso (6-0), ponendo le premesse per protrarre la sfida alla “bella”. Istrate si è risollevato da 1-4 e ha girato sul 5-4. Dall’8-8 si è preso due match-point (10-8) e al secondo ha potuto esultare all’indirizzo dei suoi tifosi. Con l’Apuania Carrara con le spalle a muro, Bobocica ha battuto Sanchi 3-1 e riaperto la gara.

Il neoentrato Daniele Pinto dal 4-4 è volato verso il traguardo nel primo set e nel secondo ha recuperato contro Petriccioli dal 2-4 al 5-4 e dal 5-5 è andato in testa (8-5) per restarci. Il terzo parziale è stato una formalità e la Bagnolese si è regalato un risultato storico alla prima stagione in A1. In classifica conduce l’Apuania Carrara a quota 11, poi Top Spin Messina 10, Marcozzi 9, Norbello 7, Bagnolese 5, Circolo Prato e Sant’Espedito a 2. Il Prato ha una partita in meno. «Siamo super contenti – afferma coach Cristina Semenza – Ragazzi bravissimi, a partire da Piccolin: ha battuto Bobocica, giocatore fortissimo che tutto conosciamo. Ottimo Istrate al quinto, Sanchi e Pinto che ha chiuso il match. Grande gioco di squadra».